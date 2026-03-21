Coahuila lidera afectación por sequía a nivel nacional; ‘es nueva normalidad’: meteoróloga

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Coahuila es el estado más afectado por la sequía a nivel nacional, ya que el 57.9 por ciento de sus municipios presenta algún grado de afectación. Esto equivale a 22 de los 38 municipios, el porcentaje más alto del país. Le siguen Tamaulipas, con 48.8 por ciento, y Nuevo León, con 35.3 por ciento.

De los 2 mil 478 municipios de México, 104 registran algún nivel de sequía hasta la última actualización correspondiente a la primera quincena de marzo. Es decir, uno de cada cinco municipios afectados se encuentra en Coahuila. Además, la entidad, junto con Chihuahua, es de las únicas que cuentan con municipios en nivel D4 —sequía excepcional—, el más severo en la escala. En el caso de Coahuila, esta condición se presenta en Hidalgo, Guerrero y Ocampo; este último se ha mantenido en ese nivel desde noviembre del año pasado. Septiembre de 2024 fue la última quincena en la que menos de la mitad de los municipios presentaba sequía, cuando solo 10 registraban algún grado. Desde entonces, al menos el 50 por ciento del territorio estatal se ha mantenido en esta condición.

‘ES UNA NUEVA NORMALIDAD’ Al respecto, la meteoróloga Juana María Mendoza, académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), señaló que la persistencia de la sequía en Coahuila durante tanto tiempo responde a una nueva normalidad a la que tanto autoridades como ciudadanía deben adaptarse. Indicó que el panorama climático para la entidad apunta a cambios en la distribución de las lluvias. En ese sentido, advirtió que la población y los sectores productivos deberán prepararse para precipitaciones concentradas en periodos breves. “El problema es la distribución: puede llover todo lo de un año en un mes, como ocurrió el año pasado en julio”, explicó.

La especialista añadió que los efectos del cambio climático, previstos originalmente para el periodo de 2050 a 2080, se han adelantado en la región. Incluso, señaló que el escenario proyectado para 2020 fue superado desde hace tiempo. “Ya estamos llegando a lo esperado para 2050. El cambio climático ya está aquí y llegó muy rápido. No esperábamos que para estos años ocurriera esto”, afirmó Mendoza. También destacó que este fenómeno se refleja en el incremento de las temperaturas. Indicó que abril se ha convertido en el mes más cálido del año, desplazando a junio en los registros históricos de Coahuila. Para este año, agregó, se prevén más olas de calor y una distribución irregular de las precipitaciones.

ADAPTAR EL USO DEL AGUA Y EL RIEGO Mendoza subrayó que, ante este panorama, los principales retos son garantizar el abasto para la población, las actividades agrícolas y el ganado, por lo que urgió a implementar un uso más eficiente del agua. “En las zonas áridas, nuestro problema es el agua y la sequía persistirá. Esta será nuestra nueva normalidad”, señaló.

En el sector agrícola, recomendó ajustar las fechas de siembra y optar por cultivos que requieran menor consumo de agua. Asimismo, enfatizó que el ahorro del agua debe ser una prioridad en las zonas urbanas y que la adaptación debe involucrar al gobierno, la sociedad civil y la industria para enfrentar los retos del estrés hídrico. Indicó que el invierno reciente registró temperaturas más altas de lo habitual, lo que incrementó la evaporación del recurso. Finalmente, concluyó que la planeación urbana y rural debe ajustarse de manera inmediata a esta nueva realidad climática.

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