Sarampión en Coahuila: registran ocho contagios y 132 casos sospechosos; son cuatro en Saltillo
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No se han registrado defunciones y los pacientes están estables
La Secretaría de Salud de Coahuila emitió su reporte más reciente, con corte al 13 de marzo de 2026, en el que confirmó ocho casos positivos de sarampión en la entidad. De acuerdo con la plataforma de vigilancia epidemiológica, los contagios se han localizado en dos regiones clave del estado: la Jurisdicción Sanitaria número 6, con sede en Torreón, y la número 8, en Saltillo, con cuatro casos registrados en cada una.
Las autoridades precisaron que los primeros contagios del año se documentaron en el municipio de San Pedro, perteneciente a la Jurisdicción 6 de Torreón.
Hasta el momento, el estado reporta cero defunciones y se informó que los pacientes se encuentran estables; incluso, en el caso de los detectados en la región Laguna, algunos ya han superado la enfermedad y se encuentran en la fase final de recuperación.
CASOS SOSPECHOSOS
Además de los casos confirmados, la Secretaría de Salud mantiene bajo observación 132 casos sospechosos distribuidos en gran parte del territorio coahuilense. El principal foco se encuentra en Saltillo, que concentra 61 registros en análisis.
La segunda jurisdicción con mayor número de casos sospechosos es Torreón, con 36; seguida de Monclova con 11 casos; nueve en Ciudad Acuña; seis en Sabinas; cuatro en Piedras Negras; tres en Cuatro Ciénegas; y dos en Francisco I. Madero.
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTEXTO NACIONAL
Ante el incremento de contagios en el continente americano, el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación para evitar complicaciones graves.
Para ello, se han dispuesto dos tipos de biológicos: uno dirigido a recién nacidos y otro para personas menores de 49 años que no hayan padecido la enfermedad o cuenten con esquemas incompletos.
Asimismo, con el fin de facilitar la inmunización, los hospitales generales han extendido sus horarios de atención hasta las 19:00 horas.
Aunque Coahuila registra únicamente ocho casos confirmados, el panorama nacional es distinto, con un acumulado de 7,584 casos confirmados y ocho defunciones en México, de acuerdo con el reporte federal actualizado al 20 de marzo.