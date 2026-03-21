Sarampión en Coahuila: registran ocho contagios y 132 casos sospechosos; son cuatro en Saltillo

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Sarampión en Coahuila: registran ocho contagios y 132 casos sospechosos; son cuatro en Saltillo
    Los contagios se distribuyen en Torreón y Saltillo, con cuatro casos en cada ciudad. ESPECIAL

No se han registrado defunciones y los pacientes están estables

La Secretaría de Salud de Coahuila emitió su reporte más reciente, con corte al 13 de marzo de 2026, en el que confirmó ocho casos positivos de sarampión en la entidad. De acuerdo con la plataforma de vigilancia epidemiológica, los contagios se han localizado en dos regiones clave del estado: la Jurisdicción Sanitaria número 6, con sede en Torreón, y la número 8, en Saltillo, con cuatro casos registrados en cada una.

Las autoridades precisaron que los primeros contagios del año se documentaron en el municipio de San Pedro, perteneciente a la Jurisdicción 6 de Torreón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/confirma-salud-federal-nuevo-caso-de-sarampion-en-coahuila-AN19637052

Hasta el momento, el estado reporta cero defunciones y se informó que los pacientes se encuentran estables; incluso, en el caso de los detectados en la región Laguna, algunos ya han superado la enfermedad y se encuentran en la fase final de recuperación.

CASOS SOSPECHOSOS

Además de los casos confirmados, la Secretaría de Salud mantiene bajo observación 132 casos sospechosos distribuidos en gran parte del territorio coahuilense. El principal foco se encuentra en Saltillo, que concentra 61 registros en análisis.

La segunda jurisdicción con mayor número de casos sospechosos es Torreón, con 36; seguida de Monclova con 11 casos; nueve en Ciudad Acuña; seis en Sabinas; cuatro en Piedras Negras; tres en Cuatro Ciénegas; y dos en Francisco I. Madero.

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTEXTO NACIONAL

Ante el incremento de contagios en el continente americano, el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación para evitar complicaciones graves.

Para ello, se han dispuesto dos tipos de biológicos: uno dirigido a recién nacidos y otro para personas menores de 49 años que no hayan padecido la enfermedad o cuenten con esquemas incompletos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/supera-imss-coahuila-las-147-mil-dosis-aplicadas-contra-sarampion-PK19648304

Asimismo, con el fin de facilitar la inmunización, los hospitales generales han extendido sus horarios de atención hasta las 19:00 horas.

Aunque Coahuila registra únicamente ocho casos confirmados, el panorama nacional es distinto, con un acumulado de 7,584 casos confirmados y ocho defunciones en México, de acuerdo con el reporte federal actualizado al 20 de marzo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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