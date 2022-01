Súper Chema

Leyenda, frase u oración, un lema expresa el pensamiento que mueve a la acción. Aplicado a un gobierno es la expresión que sirve de guía a sus acciones y metas. Los mercadólogos lo llaman hoy “la marca” que posiciona a un gobierno entre sus gobernados y engloba el lema y el logotipo. Es cuestión de terminología. El escudo de armas de Saltillo cumplirá pronto 85 años y la leyenda que le puso don Vito Alessio Robles: “Hombres fuertes. Tierra rica. Clima benigno”, compendia las características de su tierra y de su gente, y complementan su historia las cuatro imágenes y las dos antorchas del remate superior, que simbolizan la luminosidad de la cultura representada por el Ateneo Fuente y la revolución constitucionalista nacida en Saltillo.

Desde el enunciado que pronunciara el presidente Juárez en el Manifiesto a la Nación, en julio de 1867, y lema de su gobierno: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, pasando por la frase: “Orden y progreso” con la que Porfirio Díaz signó su gobierno, y las revolucionarias: “Sufragio efectivo, no reelección” y “Libertad, Justicia y Ley”, de Madero y Zapata, respectivamente, y el lema del gobierno de Luis Echeverría: “¡Arriba y adelante!”, llegamos al muy conocido del Gobierno estatal de Óscar Flores Tapia: “Caminando y haciendo” que, no obstante la hilaridad que causaba en muchos coahuilenses, resultó profética, según la explicación que dio el propio Flores Tapia al reportero Carlos Padilla Muñoz: “Yo seré un gobernador que camine haciendo obras, no estaré atrás de un escritorio, viajaré a todos los municipios de Coahuila llevando obras y programas para que la gente se acuerde de mí”.

Del utilizado por Humberto Moreira: “El Gobierno de la Gente”, y la caterva de marcas subsecuentes como la leche de la gente, la medicina de la gente, el agua de la gente, etcétera, surgió el eslogan: “Más mejor, más Moreira, mejor Coahuila” (sic), de la campaña de su hermano Rubén y sus fallidos primeros lemas de su administración: “Aquí se sonríe”, rápidamente depuesto ante la inconformidad de la gente por las crisis de inseguridad y economía en el estado; “El Gobierno de Todos”, suplido a su vez por un tercero: “Coahuila. Un Estado Fuerte”, también sustituido por: “Una nueva forma de gobernar”, todos en los primeros nueve meses de su gobierno, y en contraste con el muy robusto lema del actual gobernador Miguel Riquelme Solís: “Fuerte Coahuila Es”, con todo y sus reminiscencias “Yódicas”.

De las recientes administraciones municipales recordamos el lema de Óscar Pimentel González: “Saltillo, Una Ciudad para Vivir Mejor”; el de campaña de Isidro López: “En Isidro Sí Confío”; y el de Manolo Jiménez: “Todos por Saltillo”, para llegar al muy significativo del nuevo alcalde José María Fraustro Siller: “Saltillo nos une”, un lema cuidadosamente elegido que toca las fibras de los saltillenses que aman a su ciudad, entre los cuales se cuenta él mismo.

Chema nació a la política en la Universidad Autónoma de Coahuila, y pasó a la función pública donde desempeñó diversos puestos, incluyendo la Secretaría General del Gobierno del Estado. Político de buena cepa, finalmente postuló su candidatura a un puesto de elección popular y ganó limpiamente la presidencia municipal, gracias a su carisma y buen carácter, unidos al genuino amor por la familia saltillense y la ciudad que lo vio nacer y sus instituciones sociales y educativas, como el Ateneo Fuente, en el cual fijó su marca o logo: un rombo cuyas esquinas apuntan incluyentemente a los cuatro rumbos cardinales de la ciudad y en cuyo interior resalta la letra “S”, reminiscencia del ojo o dibujo central del sarape de Saltillo, y alusión tanto a la ciudad como a los Saraperos y a la Seguridad, entre otras palabras claves en la atención de su gobierno.

Subliminalmente, a mí me remite a un Súper Chema, lo que me parece muy bien, pero me hace recomendarle que no permita a sus publicistas achatarle el pico superior al rombo porque entonces sí, su logotipo remitiría directamente al de uno de los héroes favoritos de Marvel: Superman.