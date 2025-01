¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Una guerra ortodoxa: Rusia, Ucrania y la religión, 1988-2024 de Jean Meyer

Durante mucho tiempo se consideró que Edmund Husserl, fundador de la filosofía fenomenológica, se encontraba muy lejos de cualquier preocupación por la historia. Para la mayoría de los que sólo conocían superficialmente sus obras, éste pasó de ser el riguroso investigador lógico al idealista inflexible, defensor de la subjetividad trascendental. Sin embargo, en el último cuarto de siglo hemos visto retroceder muchos de estos prejuicios, y tal vez hemos colaborado para lograrlo. Por eso, el objetivo del presente trabajo consiste en ofrecer una mirada amplia acerca de algunas de las posibilidades reflexivas que la historia adquiere dentro de la fenomenología.

Fabulosas imposturas de Fabienne Bradu

Ni la moral ni la ley tienen cabida en este libro. La impostura literaria que aquí se aborda, es ajena a lo anatemizado por el decoro y la justicia, y antes bien debe ser considerada como una virtud, hasta un virtuosismo, en el oficio de escribir. La idea de este libro nació de un hartazgo ante la proliferación de relatos autobiográficos, también llamados autoficciones cuando se adornan con mitomanías y mentiras. Se han multiplicado hasta el grado de conformar un territorio bautizado egotopía, un neologismo elocuente de la magnitud perniciosa del fenómeno. Semejante plétora narcisista ha estrechado el horizonte literario, del que se esperaría una dilatada apertura hacia regiones rebosantes de oxígeno inventivo.

Arcoíris de artes y artistas de Adolfo Castañón

Los primeros cuadros de los que me enamoré, no encuentro otra expresión, fueron los del pintor holandés Jan Van Vermeer de Delft, La callejuela, el cuadro de La lechera o de la Muchacha con turbante azul fueron los inquilinos o personajes de un primer texto escrito y perdido sobre pintura. Vermeer me llevó a Peter de Hooch y a Nicolas Maes. Cuando descubrí que Vermeer era uno de los pintores puestos en escena por Marcel Proust y que Charles Swann, uno de los personajes de En busca del tiempo perdido, se desveló muchos años tratando de hacer un estudio sobre este pintor, sentí el estremecimiento de una afinidad y una confirmación estética, en el sentido ritual de la expresión.

Ḉḁṫ–Ṍḡ: En el camino de la sensibilidad y la añoranza de Elba Castañeda

En Ḉḁṫ–Ṍḡ, serás testigo de un viaje fascinante a través de los misterios del universo, donde el dolor y la evolución personal se entrelazan de formas inesperadas. La protagonista, una rebelde gatita cósmica, ha encarnado ya seis veces como humana en la Tierra (¡y créeme, no está muy emocionada por regresar una séptima!). A lo largo de sus vidas, ha aprendido lecciones difíciles sobre la dualidad de la existencia: luz y sombra, gozo y sufrimiento, lo eterno y lo fugaz