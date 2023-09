El teatro tiene muchas funciones. Entretenimiento, protesta, inclusive manipulación ideológica. El teatro es terreno fértil y depende de las intenciones de quien lo haga.

Entre tantos tipos de teatro, hay uno del que recientemente me he percatado, una rama que no me parece que sea reciente, pero que parece estar tomando importancia en nuestro país, quizás – y sólo quizás – porque hemos comenzado a prestar más atención a nuestras heridas. Heridas individuales que se reflejan en lo colectivo, heridas colectivas que trascienden generaciones, heridas y temas difíciles que merecen atención.

Pero el tema no es la única cuestión importante. Al fin y al cabo, el dolor siempre ha sido tema para el teatro y el arte en general. Me interesa hablar, sobre todo, de esas teatralidades que, en su búsqueda y su creación, parecen abrir el diálogo al público y que manejan el palco como foros para que otros también puedan ejercer el acto de nombrar y expresar.

Los primeros recuerdos que tengo de un teatro de esta índole son de las propuestas de la compañía de teatro peruana Yuyachkani, especialmente el caso de su acción escénica “Rosa Cuchillo”, un unipersonal interpretado por Ana Correa e inspirada en la obra homónima de Oscar Colchado. La acción, creada para ser representada en espacios abiertos – y sobre todo mercados – sigue a una mujer que para buscar a su hijo desaparecido recorre los tres mundos de la cosmogonía andina. La obra entrelaza la ficción con el documental, pero lo que ha vuelto a este montaje caso de estudio, fue su devenir como ritual curativo.