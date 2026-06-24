Terapias de conversión en salas de cine y streaming

En lo que producciones mexicanas como “En el camino” de David Pablos, brillaban por su ausencia en su estreno nacional en la cartelera de cine de Saltillo, otro filme también de temática LGBTIQ dijo presente.

Se trata de la no menos recomendable película “Leviticus-Ritual de sangre”, ópera prima del cineasta Adrian Chiarella que se estrenó el fin de semana pasado en la capital del estado de Coahuila de manera simultánea no solo con el resto del país sino de los Estados Unidos donde luego de su estreno mundial dentro de la pasada edición del Festival de Cine de Sundance, y a pesar de la taquilla récord que consiguió la quinta entrega de “Toy Story” y la buena continuidad de otros estrenos del género del terror como “Backrooms” y “Obsesión”, logró debutar en la lista de películas más taquilleras en el noveno sitio con una recaudación de 2.6 millones de dólares.

De hecho, hablando tanto de “Backrooms” y “Obsesión”, “Leviticus“ está cerrando con broche de oro un mes histórico para Hollywood por haber compartido las dos primeras los dos principales lugares de la taquilla siendo películas del género del terror dirigidas por Youtubers y con presupuestos muy bajos en comparación a los millones que han ido acumulando, y en el caso de “Leviticus”, a pesar del nada favorable subtítulo que le agregaron en español de “ritual de sangre”, es además una propuesta muy original dentro del mismo género donde el terror mayor, más que la sangre en sí, son las terapias de conversión que hay países donde son incluso legales.

En el caso de “Leviticus”, se nos cuenta la historia de Naim (Joe Bird) y Ryan (Stacy Clausen), un par de adolescentes de una conservadora ciudad de Australia quienes sienten una atracción “antinatural” según la formación religiosa, pero mucho antes de que puedan llegar a algo más sus propias familias los exponen a una extraña “iniciación” que lo que busca es que al momento de que su respectivo libido los traicione el sujeto de su atracción se convierta en una entidad no solo los aterrorice sino llegue a los límites de la posibilidad de ser asesinados por la “furia vengadora” de una entidad que parece concebir aquello de “prefiero un hijo muerto que gay”.

En ese sentido, los jóvenes son cobijados, entre otros, por una añorada actriz del género como Mia Wasikowska (de “Lazos perversos” y “La cumbre escarlata”) como la madre de Naim, y justo en ocasión del Mes del Orgullo Gay y películas relevantes en cuanto a las temáticas de conversión y reconocidos actores australianos, como buen complemento a “Leviticus” HBO tiene en su catálogo el drama “Corazón borrado” (Joel Edgerton, 2018) donde el hijo de un predicador bautista (Lucas Hedges) se ve obligado a participar en un programa eclesiástico de conversión de homosexuales cuando sus padres (Russell Crowe y Nicole Kidman) lo obligan a salir del clóset.

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