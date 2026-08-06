Saraperos termina la temporada 2026 con barrida ante Algodoneros de Unión Laguna

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    Saraperos termina la temporada 2026 con barrida ante Algodoneros de Unión Laguna
    La Nave Verde terminó el calendario con marca de 38 triunfos y 53 derrotas en la Zona Norte. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Un cuadrangular de Valentín Hernández en la octava entrada definió el triunfo de Unión Laguna y la barrida en el último Clásico Coahuilense del año

Los Saraperos de Saltillo terminaron la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con una derrota por 2-1 ante los Algodoneros de Unión Laguna, resultado que completó la barrida de la serie para la novena guinda en el Estadio de la Revolución.

El conjunto saltillense cerró así una campaña complicada, ya sin posibilidades de avanzar a Playoffs, mientras que Unión Laguna utilizó los últimos encuentros del calendario para asegurar su clasificación a la postemporada como el sexto lugar de la Zona Norte.

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El duelo fue cerrado desde el inicio. Saraperos tomó la ventaja en la cuarta entrada cuando Christian Villanueva llegó al plato tras un error defensivo de la primera base Mason Martin, luego de una jugada que permitió a Niko Vasquez colocarse en circulación. La carrera colocó momentáneamente a Saltillo arriba 1-0.

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La novena del Sarape tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero la ofensiva no logró capitalizar más ocasiones. River Town conectó sencillo en ese episodio, aunque Niko Vasquez fue puesto fuera en home con el tiro del jardinero derecho Valentín Hernández.

Algodoneros respondió en la séptima entrada. Adrián Tovalín recibió pasaporte y posteriormente Je’Von Ward conectó sencillo productor para empatar el encuentro 1-1 ante los envíos de Matt Givin.

La definición llegó en la octava tanda. Valentín Hernández conectó cuadrangular solitario entre los jardines izquierdo y central para darle la ventaja definitiva a Unión Laguna por 2-1.

Saraperos intentó reaccionar en la novena entrada, pero los relevistas de Algodoneros cerraron la puerta para concretar la victoria y la barrida en el último Clásico Coahuilense del año.

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Con este resultado, Saltillo finalizó la campaña con una marca de 38 triunfos y 53 derrotas, en el octavo sitio de la Zona Norte, lejos de la pelea por el último boleto disponible a la postemporada.

La temporada 2026 representó el tercer año consecutivo sin Playoffs para la Nave Verde, que ahora tendrá que iniciar la planeación rumbo a 2027 con el objetivo de regresar a la contienda por un lugar entre los mejores equipos de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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