Despiden a víctimas de multihomicidio en Saltillo; bajo fuerte dispositivo de seguridad

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    Despiden a víctimas de multihomicidio en Saltillo; bajo fuerte dispositivo de seguridad
    Los restos fueron velados en la capilla de velación San Ángel bajo un fuerte dispositivo de seguridad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los cuerpos de Ana Laura y Jaqueline arribaron cerca de las 15:00 horas a los velatorios ubicados en la colonia República

Con un fuerte dispositivo de seguridad se mantiene la capilla de velación San Ángel, donde familiares y amigos dan el último adiós a los cuerpos de Ana Laura de León Morín y su hija Jaqueline Mora, víctimas del ataque ocurrido el pasado 4 de agosto en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.

La tercera víctima, Emmanuel Montero, fue trasladada a las capillas Foreste, ubicadas en la ciudad de Guanajuato, donde también será velado por sus familiares.

$!Elementos de seguridad mantienen vigilancia en el exterior del recinto para garantizar el orden y la tranquilidad de familiares y asistentes.
Elementos de seguridad mantienen vigilancia en el exterior del recinto para garantizar el orden y la tranquilidad de familiares y asistentes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Está previsto que durante las próximas horas del viernes los restos sean sepultados; sin embargo, aún está pendiente confirmar el panteón y la misa de cuerpo presente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/multihomicidio-en-saltillo-litzy-permanece-grave-menor-sigue-en-resguardo-de-pronnif-PO22681925

Los restos de Ana Laura y Jaqueline arribaron cerca de las 15:00 horas a los velatorios ubicados en el cruce de calle Torreón y bulevar Francisco Coss, en la colonia República, donde decenas de personas se reunieron para acompañar a la familia y despedir a las víctimas.

La sobreviviente Litzy permanece hospitalizada y su estado de salud es reportado como grave.

Familiares expresaron a Vanguardia su exigencia de que el probable responsable, identificado como Chad “N”, reciba todo el peso de la ley por los hechos registrados.

$!La seguridad se mantiene mientras familiares y amigos realizan las despedidas de Ana Laura de León Morín y Jaqueline Mora.
La seguridad se mantiene mientras familiares y amigos realizan las despedidas de Ana Laura de León Morín y Jaqueline Mora. JUAN FRANCISCO VALDÉS

“Cometió una tragedia que nos sorprendió a nosotros, los vecinos que vivimos por la calle Carlos Rubirosa”, expresó Diana “N”, habitante de la colonia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/multihomicidio-hallazgos-de-cuerpos-y-accidentes-tragicos-marcan-al-poniente-de-saltillo-en-las-ultimas-semanas-EB22678639

Vecinos señalaron que la familia era conocida por su esfuerzo y dedicación en sus actividades comerciales, entre ellas una boutique, la fotografía y la venta de productos en distintos mercados.

Está previsto que durante las próximas horas del viernes los restos sean sepultados; sin embargo, aún está pendiente confirmar el panteón y la misa de cuerpo presente.

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