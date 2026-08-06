Despiden a víctimas de multihomicidio en Saltillo; bajo fuerte dispositivo de seguridad
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Los cuerpos de Ana Laura y Jaqueline arribaron cerca de las 15:00 horas a los velatorios ubicados en la colonia República
Con un fuerte dispositivo de seguridad se mantiene la capilla de velación San Ángel, donde familiares y amigos dan el último adiós a los cuerpos de Ana Laura de León Morín y su hija Jaqueline Mora, víctimas del ataque ocurrido el pasado 4 de agosto en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.
La tercera víctima, Emmanuel Montero, fue trasladada a las capillas Foreste, ubicadas en la ciudad de Guanajuato, donde también será velado por sus familiares.
Está previsto que durante las próximas horas del viernes los restos sean sepultados; sin embargo, aún está pendiente confirmar el panteón y la misa de cuerpo presente.
Los restos de Ana Laura y Jaqueline arribaron cerca de las 15:00 horas a los velatorios ubicados en el cruce de calle Torreón y bulevar Francisco Coss, en la colonia República, donde decenas de personas se reunieron para acompañar a la familia y despedir a las víctimas.
La sobreviviente Litzy permanece hospitalizada y su estado de salud es reportado como grave.
Familiares expresaron a Vanguardia su exigencia de que el probable responsable, identificado como Chad “N”, reciba todo el peso de la ley por los hechos registrados.
“Cometió una tragedia que nos sorprendió a nosotros, los vecinos que vivimos por la calle Carlos Rubirosa”, expresó Diana “N”, habitante de la colonia.
Vecinos señalaron que la familia era conocida por su esfuerzo y dedicación en sus actividades comerciales, entre ellas una boutique, la fotografía y la venta de productos en distintos mercados.
Está previsto que durante las próximas horas del viernes los restos sean sepultados; sin embargo, aún está pendiente confirmar el panteón y la misa de cuerpo presente.