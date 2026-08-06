Despiden a víctimas de multihomicidio en Saltillo; bajo fuerte dispositivo de seguridad

Con un fuerte dispositivo de seguridad se mantiene la capilla de velación San Ángel, donde familiares y amigos dan el último adiós a los cuerpos de Ana Laura de León Morín y su hija Jaqueline Mora, víctimas del ataque ocurrido el pasado 4 de agosto en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo. La tercera víctima, Emmanuel Montero, fue trasladada a las capillas Foreste, ubicadas en la ciudad de Guanajuato, donde también será velado por sus familiares.

Está previsto que durante las próximas horas del viernes los restos sean sepultados; sin embargo, aún está pendiente confirmar el panteón y la misa de cuerpo presente.

Los restos de Ana Laura y Jaqueline arribaron cerca de las 15:00 horas a los velatorios ubicados en el cruce de calle Torreón y bulevar Francisco Coss, en la colonia República, donde decenas de personas se reunieron para acompañar a la familia y despedir a las víctimas.

La sobreviviente Litzy permanece hospitalizada y su estado de salud es reportado como grave. Familiares expresaron a Vanguardia su exigencia de que el probable responsable, identificado como Chad “N”, reciba todo el peso de la ley por los hechos registrados.

“Cometió una tragedia que nos sorprendió a nosotros, los vecinos que vivimos por la calle Carlos Rubirosa”, expresó Diana “N”, habitante de la colonia.