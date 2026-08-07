Investiga FGR a banda de policías que roban trenes en Monclova

Lo anterior con base en las constantes quejas de compañías automotrices y empresarios de diversos ramos que transportan su mercancía por ferrocarril y que sufren grandes pérdidas por los hurtos.

La Fiscalía General de la República abrió una pesquisa contra una presunta banda de policías investigadores en Monclova que lideran el robo de cargas de tren en la Región Centro del estado.

Según la dependencia federal, policías de investigación de Monclova protegen y dirigen a los saqueadores de trenes que desvalijan vehículos y roban cargas de frijol, maíz y otros materiales.

Los agentes de la FGR ya identificaron al policía estatal que lidera la banda de saqueadores que aprovechan el punto ubicado a un costado de la colonia Colinas del Sur para sus atracos.

La averiguación se encuentra en curso y seguramente en poco tiempo se dictará orden de aprehensión contra este grupo de investigadores estatales que juegan fuera de la ley.

Al tiempo...

SERENIDAD Y PACIENCIA

Directivos del PRI Coahuila reconocieron que la posible alianza electoral con los partidos UDC, PVEM y Nuevas Ideas es algo que aún falta por definirse.

De Buena Fuente publicó ayer que las dirigencias estatales de los citados partidos negocian una mega alianza para contender por alcaldías y diputaciones federales en la elección del 2027.

Al respecto, representantes de la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional dijeron que por lo pronto no hay nada concreto y que falta tiempo para establecer este acuerdo.

Sin embargo, precisaron que, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, es difícil su inclusión en la coalición, debido a su conexión nacional con la Cuarta Transformación.

Aunque no lo dieron por descartado...

BOOM DE RIQUEZA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer en la mañanera que Coahuila tiene el potencial para la explotación de gas shale, vía el “fracking”, en las zonas norte y carbonífera de la entidad.

Según expertos presentados en la conferencia mañanera, la Cuenca de Burgos y la de Sabinas-Burro-Picachos califican para la producción de gas natural.

El anuncio de Sheinbaum Pardo no significa un cheque en blanco para la explotación de esta región coahuilense, pues aún faltan estudios hídricos y de calidad ambiental.

De autorizarse, el “fracking” convertirá a las regiones norte y carbonífera en auténticos detonantes de riqueza y desarrollo para Coahuila.

Al tiempo...

EN CAMINO...

A poco más de un mes de que Miguel Riquelme llegó a la alcaldía de Torreón, políticos comarcanos reconocen un cambio positivo en el ayuntamiento lagunero.

Por lo pronto ya se nota, dicen, que hay orden y dirección en la toma de decisiones, en el trabajo coordinado y, sobre todo, en la gobernanza municipal.

Atrás quedaron las ocurrencias y disparates de Pepe Ganem y los caprichos y negocios turbios de los hijos del extinto alcalde Román Alberto Cepeda.

Representantes empresariales y políticos locales, no echan las campanas al vuelo, pero aceptan que Riquelme Solís, sale y da la cara a los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Por lo pronto, el edil de la perla lagunera se reunió ya con empresarios de la Cámara de la Construcción de la Laguna.

La gran pregunta que queda entre los torreonenses es cómo es que la ciudad aguantó el desorden, la falta de autoridad y abandono en que Cepeda González la tuvo durante estos años.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que la designación de Hugo Dávila como secretario de Desarrollo Regional de la Laguna lo catapulta a la candidatura del PRI a la alcaldía de Torreón en el 2027?