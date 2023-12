Tienden trampa a Samuel... y cae redondito

Mentiroso

Samuel miente cuando usa una analogía médica para decir que su caso es igual a la del paciente cuyo médico le dice que su proceso de curación durará una semana y que si a los dos días ya se siente bien, hasta ahí llegó el tratamiento.

No señor.

La Constitución local establece que si Samuel pidió y obtuvo licencia al Congreso para irse a su aventura soñada, tiene que ser el mismo Congreso el que apruebe la cancelación de dicho permiso y esto no ha ocurrido.

El Congreso no tiene ninguna prisa por sesionar para darle trámite a ese procedimiento y mientras más tiempo transcurra, Samuel seguirá tomando acciones de gobierno sin ser gobernador constitucional de NL, como él afirma en sus videos.

De hecho, Samuel está fungiendo como gobernador y sus opositores en el Congreso, en la Fiscalía General y en la Auditoría Superior del Estado, toman nota de los actos ilegales en que incurre.

Lo obligarán a negociar, de rodillas

El siguiente escenario es que -llegado el momento- le presentarán evidencias de su usurpación de funciones y poniéndolo contra las cuerdas, negociarán el salvoconducto que lo libre de la destitución del cargo y de la cárcel.

Las condiciones de sus oponentes no son en forma alguna las que Samuel menciona en sus videos.

No hay tal petición de inmunidad fiscal por parte de los líderes del PRI y el PAN. Hablé con sus líderes estatales y casi con la mano en la Biblia me dijeron que lo dicho por Samuel es totalmente falso.

Los puntos que quieren negociar con Samuel son:

1. Entrega inmediata de los $2,500 millones de pesos más intereses, que mantiene retenidos la tesorería estatal desde enero pasado a los municipios cuyos alcaldes son del PRI y del PAN.

2. En este tema, hay documentos probatorios de que el gobierno estatal ha desviado una cantidad no especificada de esos fondos etiquetados, para fines distintos al dictado por la Federación. No fueron encontrados los sustentos contables del uso al que fueron canalizados.

3. Aclaración documental fehaciente sobre el desvío detectado por la Auditoría Superior del Estado en la compra de los camiones chinos. Se habla de más de $700 millones que están bailando sin comprobación.

4. Justificación de la deuda solicitada por $14,000 millones para 2024, de lo contrario, el Congreso no autorizará dicho pasivo.

Si Samuel acepta estas condiciones, el Congreso local autorizará la revocación de la licencia que pidió para buscar la presidencia y podrá reasumir la gubernatura del Estado.

Si esto sucede, Samuel será un mini gobernador con su prestigio acabado y por ello, que se vaya olvidando de la bravuconada que soltó en uno de sus videos: “nos veremos en el 2030”.

Si sigue aferrado a su macho, podría ir a la cárcel por usurpación de funciones y le acompañarían los miembros de su gabinete que se sigan prestando a actos de autoridad, de alguien que legalmente no la tiene como gobernador.

Además, tendría que defenderse de los robustos expedientes que le tiene preparada la Fiscalía General del Estado por los delitos señalados en los tres primeros puntos.

Revive Colosio

Dante Delgado anunció este lunes dos cosas:

1. Tras el retiro forzado de Samuel, el MC definirá a su candidato en enero próximo.

2. Luis Donaldo Colosio Riojas tiene buenas cualidades para ser el abanderado naranja por la presidencia en 2024.

Esto no lo dijo, pero existe como posibilidad que el mismo Dante se lance como candidato a la presidencia -solo, sin alianzas- pero aunque legalmente puede hacerlo aún siendo senador, políticamente no le conviene, porque estaría lanzando la señal de que su partido no tiene cuadros, no tiene nombres, no tiene personajes que puedan sacar adelante al MC en una contienda como la que viene en 2024.

Además, Pacho Viejo podría revivir para desgracia suya.

Personalmente, creo que ante el embrollo en que lo metió Samuel, Luis Donaldo sería la única carta que le queda por jugar.

Falta saber si el hijo del mártir se decide porque, lo más sencillo para él y su familia sería buscar la reelección sin el riesgo de ser expuesto a los obuses nacionales que desde ahora apuntan hacia su cabeza.

¿Indira Kempis? Pfff, es un chiste

Eso de demandar ante el TFE y ante la CNDH que la hayan excluido del proceso de selección del candidato del MC a la presidencia, es tan fácil de resolver como que en enero, cuando los naranjas hagan su asamblea y de ahí emerja el nombre de su candidato, simplemente la metan en los nombres de la terna o la cuaterna o la cincuenterna y al final le digan, “ lo siento Margarita, gracias por participar”.

Con eso, Dante y su gente resolverán el conflicto que solo Indira -desde su reducto en Abu Dhabi donde anda- alucinó. Entonces, tan tan con ella.

Cajón de sastre:

Claudia Sheinbaum estuvo la semana en el Palacio Nacional. Fue a mostrarle al presidente evidencias de que Samuel estaba diluyendo el voto en contra de ella y no de Xóchitl Gálvez. Esa es la razón por la que López Obrador dejó solo al marido de Mariana Rodríguez, porque aunque lo haya defendido en la mañanera, sus hechos demuestran lo contrario.

Samuel traicionó a Dante Delgado, porque el dueño del MC tenía ya a los patrocinadores de la campaña del imberbe gobernador espurio y ahora, ¿con qué les va a salir el primer anaranjado del País?

Traicionó -queriendo o no- al presidente, pues se comprometió a diluir con su discurso, los votos de la oposición, no de la candidata de Morena.

Y traicionó también a los nuevoleoneses, a quienes prometió en su campaña que no abandonaría la gubernatura. y miren lo que hizo, prefirió olvidarse de ello para que no le fueran a descubrir el marranero.

Y ¿saben qué? Se lo van a descubrir, si no pacta con el PRI y el PAN.

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el incomparable Iván.