Tikambaj, hogar de los artistas de la Nación Ikoots

Cualquiera que me haya escuchado hablar de Tikambaj (San Mateo del Mar), sabrá del apasionamiento, amor y nostalgia que siento por este fascinante territorio, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Tikambaj vive entre el mar vivo (Océano Pacífico) y el mar muerto (Laguna Inferior), a 8 metros sobre el nivel del mar. La voz del viento se confunde con la del mar, mientras las calles se colorean con las faldas de las mujeres que caminan por las calles largas y soleadas.

En diciembre de 2017, fue el azar lo que me llevó a este pequeño lugar en la costa del pacífico, jamás había escuchado de los Ikoots, tampoco sabía que era el mar vivo, ni el mar muerto, ni mi condición de mol (persona que no pertenece a la comunidad de los ikoots).

Tikambaj cambió mi vida, especialmente como artista; me di cuenta que la danza, como lenguaje único, no me alcanzaba para comunicar todo lo que había encontrado en este lugar, la complejidad del territorio, la grandeza de su cosmovisión, las problemáticas con las que viven, la riqueza de su lengua y arte. Se revelaba ante mí, un universo, el de las tejedoras, el sonido del caparazón de tortuga, el sonido del ombeayüts, el viento del norte y del sur.