Tina Turner y Marianne Faithfull

El pasado jueves 23 de nueva cuenta el nombre de Tina Turner volvió a sonar muy fuerte a casi dos años de su fallecimiento en Mayo del 2023 a los 83 años de edad.

Esto debido a que, en vísperas del lanzamiento de la edición especial del 40 aniversario del álbum que la consolidó como solista, “Private Dancer”, se dio a conocer un sencillo inédito que la también llamada “Reina del Rock” grabó para esa producción bajo el título de “Hot For You Baby” que se quedó entre los temas que no quedaron en la lista de títulos de la edición final en su momento y que si uno escucha tiene todo el estilo y potencia de temas que sí lo consiguieron como “Better Be Good to Me” o “It´s Only Love”, dueto con Bryan Adams que el canadiense incluyó en su álbum paralelo “Reckless” (1984), pero no sabemos si por la censura de la época también el título tuvo que ver con su veto.

Justo una semana después de esta buena nueva, tristemente la música en inglés se cubrió de luto por la muerte a los 78 años de edad de Marianne Faithful, estrella del pop y musa de la legendaria banda de los Rolling Stones, el pasado jueves 30 según lo dio a conocer a los medios su compañía de relaciones públicas, Republic Media: “Con gran tristeza anunciamos la muerte de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Marianne falleció de manera pacífica el día de hoy en compañía de su amorosa familia. Se le va a a extrañar mucho”.

Faithfull nació en el área de Hampstead de Londres en diciembre de 1946 y fue una cantante de folk que un día conoció al representante de los Rolling Stones en una fiesta lo cual la llevó a grabar el tema “As Tears Go By”, composición de Mic Jagger y Keith Richards, y el resto es historia ya que a esto siguió una relación sentimental con Mick Jagger en 1966 y se convirtieron en una de las parejas más famosas de su tiempo sobre todo por sus excesos que incluían los alucinógenos ya que ella declaró en alguna ocasión que “si el LSD no hubiera existido, ellos lo hubieran inventado”.

Tristemente, después del rompimiento entre Jagger y Faithfull ella cayó en una adicción a las drogas e incluso llegó a tocar fondo a mediados de sus 20s hasta quedarse en la calle pero en 1979, de manera similar a Tina Turner con sus respectivas distancias en cuanto a sus respectivas historias, se alzó como el ave fénix con un álbum aclamado por la crítica titulado “Broken English”. Desde finales del siglo XX es también una de sus más conocidas colaboraciones fue al lado de la banda Metallica con el tema “Memory Remains”, contenido en su álbum “Reload”, de 1997.

Mick Jagger reaccionó a la muerte de Faithfull en su cuenta de X escribiendo lo siguiente: “Me entristece mucho la muerte de Marianne Faithfull. Fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Era una amiga maravillosa, una hermosa cantante y una gran actriz. Siempre la recordaré”. Nosotros también. Descanse en paz.

