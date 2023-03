I. Como ya usted sabe con toda seguridad −a menos que viva debajo de una piedra−, la gran triunfadora de la pasada noche del Oscar fue la cinta “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”), de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ahora familiarmente llamados “los Daniels”.

Fue una peli que estuve esperando largamente desde que vi el avance y el arte gráfico promocional. Llegué a pensar que quizás no se distribuiría en cines en México y que quizás me tendría que conformar con verla en plataformas (una lástima porque el tráiler anticipaba que era obligatorio verla en el gran formato para su completo disfrute). Ni siquiera sospechaba que no sólo gozaría de una amplia distribución, sino que se colaría en el máximo circuito de premiaciones de la industria para finalmente hacerse con la joya de la corona: la estatuilla de la Academia de Ciencias y Artes en la categoría de Mejor Peli.

Tan pronto vi la cinta hice una encarecida recomendación en redes sociales, lo que sólo hago ya cuando estimo que una obra tiene algo valioso para la mayoría de la gente, y éste es el caso.

Me preguntan quienes aún no ven este aclamado filme: “¿de qué trata?” o “¿qué puedo esperar?”. Y a mí se me hace un tanto difícil explicar la trama sin que suene a una reverenda jalada de cabellos. Pero necesito intentarlo:

Tenemos un drama familiar que involucra varios conflictos: un matrimonio carcomido por la rutina, el inevitable choque generacional entre padres e hijos, el rechazo a las parejas altersexuales, el agobio de las responsabilidades financieras, la presión sobre las minorías migrantes en EU y la insatisfacción derivada de la crisis de la mediana edad del personaje principal.

Y eso es sólo el principio, es decir, es apenas el planteamiento del escenario sobre el cual se desarrollará el gran nudo dramático que es... Una batalla “multiversal” por salvaguardar la integridad de todos las posibles realidades (en las cuales existen diversas y muy distintas versiones de los protagonistas) y, principalmente, por preservar a los habitantes del mundo que originalmente nos fue presentado, sanar sus heridas y resolver sus problemas domésticos.

Pero como un multiverso infinito ofrece posibilidades infinitas, las realidades serán cada vez más estrambóticas, lo mismo que las capacidades de los personajes que pronto pasarán del dominio total de las artes marciales al poder más absoluto.

¿Logré ya transmitirle una idea vaga, sobre el argumento y el concepto general, al lector que no ha podido o querido echarle un vistazo a la peli del año? Si la respuesta es no, créame que no me extraña en absoluto. Si la respuesta es afirmativa, como quiera vaya a verla porque lo más seguro es que lo que usted se ha imaginado con base en lo que aquí le reseñé, dista mucho del producto final que sin duda vale la pena ver.

II. El término “multiverso” se le atribuye al psicólogo estadounidense William James, quien hacia 1895 propuso como teoría la existencia de diferentes universos paralelos, miles de millones de realidades alternas en las que habría cabida para prácticamente cada posibilidad imaginable. De tal suerte que habría un universo propio por cada decisión o evento aleatorio, en el cual el resultado fue otro distinto al que conocemos.

Y aunque el planteamiento de James es meramente especulativo, una mera chorrada filosófica, la idea resultó demasiado atractiva y ha sido explorada de manera científica por la física moderna (spoiler alert: La existencia de un multiverso es más que improbable); pero sobre todo por la literatura, especialmente por la ciencia ficción, ya que ofrece infinitas posibilidades narrativas −éstas sí, muy reales− y en años recientes ha cobrado mucha fuerza en series como la comedia sci-fi animada “Rick and Morty” y el súper bombazo de taquilla “Spiderman No Way Home” de 2021.

La teoría del multiverso tiene más que aportar al cine y a las letras que al campo de la ciencia. Por supuesto, hay una minúscula y muy remota posibilidad de que, en efecto, haya distintas líneas temporales ocurriendo simultáneamente en diversos planos existenciales.

Y en atención a esa pequeña y microscópica nanoprobabilidad, veamos cómo funcionaría el multiverso:

III. UNIVERSO UNO: Es el universo original o Manolo-Verso, el que ya conocemos, en el cual, como es de esperarse, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD arrasa en las próximas elecciones en Coahuila.

No hay ninguna sorpresa. La sucesión en el Poder se dará como siempre ha sido, orquestada desde el propio despacho del Gobernador que es al mismo tiempo el corazón del partido oficial, tal y como ha sido desde hace un siglo de manera ininterrumpida en nuestra entidad.

Las estructuras de poder permanecen inalteradas, las castas sociales respiran aliviadas y la élite política se prepara para la siguiente elección.

Los hermanos Moreira siguen impunes.

UNIVERSO DOS: El Guadiana-Verso. Por alguna chingadera del destino, por alguna variación de las circunstancias que sólo tendría lógica y cabida en otra realidad, Guadiana gana las elecciones. ¡La chairiza está feliz! El nuevo gobierno es igual de corrupto que el anterior, pero ahora tiene gente más fea y más incompetente, aunque ya no pierden tiempo y recursos tratando de disimularlo.

Los panistas, encabezados por sus líderes, Memo Anaya, Esther Quintana, García Villa, juran lealtad a Morena, a AMLO y a la 4T.

Los hermanos Moreira siguen impunes.

UNIVERSO TRES: El Berdeja-Verso. En una realidad en la que el agua quema y el fuego apaga la sed, en la que las Letras de Bad Bunny son sonetos de Lope de Vega y en la que los usuarios le rogamos a YouTube por el Servicio Premium, gana las elecciones el abanderado del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

Su primer decreto es hacer de “Una Gatita que le Gusta el Mambo” el nuevo himno coahuilense; el segundo es anexarnos a Texas, nomás para hacer enojar al presidente López Obrador por no haberle otorgado la candidatura morenista.

AMLO pregunta: “¿Coahuila? ¿Coahuila qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, sí, el desierto ese a un lado de la nueva planta de Tesla! ¿Tiene litio? ¿No? ¡Déjaselos entonces, a ver cuánto nos dan!”.

Como el PT tiene sólo 14 personas, el nuevo gobierno no tiene gente con la cual operar. Así que siguen trabajando con los mismos priistas de siempre. El nuevo gobierno es igual de corrupto que siempre.

El PAN, en voz de sus líderes, Memo Anaya, Esther Quintana, García Villa, jura lealtad absoluta al PT.

Los hermanos Moreira siguen impunes.

Hay cosas que no van a cambiar en ninguno de los miles de millones de universos posibles.

