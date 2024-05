Tolerancias intolerables

Se crea una generación de desconfiados.

La duda, el escepticismo, la necesidad de comprobación generalizada y constante se convierte en mecanismo de defensa, frente a intenciones contaminadas de engaño y manipulación, de falsificaciones tecnificadas para que lo falso aparezca como verdadero. Se procura que lo artificial se acepte como natural, lo adulterado como auténtico.

No basta ahora ver y oír para creer. Hay una especie de clonaciones cibernéticas. Puedes, ante una pantalla, oír lo que no dijiste y ver lo que no hiciste porque ahí está tu imagen y tu voz. Tu fisonomía, tus acciones y tu voz se presentan como filmadas fielmente. Ya no te perteneces porque ahí está, presentado como real, lo que no has vivido. Es una degeneración artificial de una realidad inexistente. Equivale a un secuestro de personalidad por un artificio que se presume como inteligente.

TE PUEDE INTERESAR: El otro debate, el de la ciudadanía

Son falsas encarnaciones. Es tu vida inventada y tergiversada por otros que quisieron desprestigiarte. Esas pseudo-realidades alteradas se presentan como una existencia artificial arbitraria y desfigurada. Es una vida propia inventada por ajenos autores que consuman un robo de personalidad.

LIBERTINAJE EN LUGAR DE LIBERTAD

Se está tolerando en las redes este ejercicio desbocado y extraviado de lo que llaman “libertad de expresión” y nace como libertinaje casi delincuencial. No tarda esa tolerancia en hacerse intolerable por la deshumanización que produce en las relaciones de comunicación humana.

Lo que quiere justificarse, con un uso lúdico de representaciones graciosas de broma y humor cáustico, tiene ya el riesgo de ponerse al servicio de la calumnia, de la difamación, del falso testimonio. Puede ser instrumento para iniciar procesos fraudulentos que atrapen la curiosidad de muchos ingenuos.

“Inteligencia artificial” empieza a ser sinónimo de carnada con anzuelo, de golosina con ponzoña, de invitación a recorrer camino pantanoso para obtener bienes inalcanzables.

La generación de desconfiados multiplicará sus mecanismos de defensa, sus denuncias y su exigencia de poner límites a una tolerancia intolerable.

RECTA FINAL ELECTORAL

Darse a conocer. Presentar propuestas eficientes, despertar entusiasmo que supere la abstención, inclinar voluntades hacia un voto favorable es el empeño de quienes motivan para captar una creciente avalancha de votantes el 2 de junio.

El abstemio habitual se levantará, saldrá y dirigirá sus pasos a la casilla en que, por primera vez, dejará en la boleta el trazo de su preferencia. Será el grano de arena para una duna victoriosa en el amplio desierto del sufragio libre y secreto.

HACIA LA UNIDAD

No es unicidad, no es uniformidad. Se da en lo distinto cuando no hay división, ni oposición, ni agresión ni separación sino complementación.

Cuando cada diferente reconoce sus talentos y decide ponerlos al servicio de todos para un bien común y una prosperidad compartida. Es la unidad de lo distinto como se da en la naturaleza y en el cuerpo humano, en que todos los órganos son distintos para una complementación integral de lo múltiple y lo diverso, que logra, sin exclusiones, el gozo victorioso de la vida...