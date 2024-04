Travesuras de AMLO, un presidente que no quiere ser olvidado

Mes de acomodos será el próximo mayo del 2024. Las campañas de Xóchitl y Claudia están desbocadas por los acontecimientos últimos y las travesuras que desde Palacio elucubra un presidente que no quiere mostrar la monserga de ser olvidado y menos hecho a un lado por sus mismos correligionarios.

AMLO ya no está protegiendo la campaña de Morena a la presidencia porque sabe que, al final de cuentas, podrá salirse con la suya y que en el bando contrario es más importante ganar las Cámaras y al menos cuatro gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México (esa ciudad-estado, de los tiempos griegos clásicos, que parece estar en otro país y que solamente es usada como vecindad para el presidente de la república en turno). Lo que le preocupa es precisamente ese detalle del Congreso de la Unión, entonces envía propuestas para arrebatar y ganar tiempo, a fin de que los medios se alejen de sus hijos e intereses personales y se entretengan en plenas tarugadas.

Las propuestas de los diputados y senadores de Morena y compinches, recientemente aprobadas por la mayoría aplanadora (lo mismo hizo el PRI en 1995 cuando nos aumentaron el IVA del 10 al 15 por ciento y nadie dijo nada), confirman lo dicho, y es que el robo en despoblado que harán de las afores no ejercidas no tiene otro destino más que el de acabar en las obras faraónicas de la 4T y a su vez seguir incrementando las mieses familiares; otra historia de la cultura del esfuerzo político (no a la que se refería Luis Donaldo) y el legado de Hank González que dictó que “un político pobre es un pobre político”.

La friolera de 40 mil millones de pesos es evidente que no alcanzaría para cubrir el déficit de pensionados con menos de 16 mil pesos mensuales y, por ende, al establecer una Afore del bienestar, resultaría lógico que ese dinero se invertiría en obras del gobierno y proyectos inviables que arrojarían perdidas millonarias, y “tango, tango, tabaré, tabaré” a la lana de los trabajadores. Así las cosas.

La acción de inconstitucionalidad solamente está esperando el tiempo de la publicación en el DOF para incoarse (iniciarse) y asunto arreglado para suspender la trama por varios años (uno dos tres por mí y por toda mi raza adjunta).

Por otra parte, en la Ley de Amparo, el hecho de limitar los casos de suspensión no lleva otra intención sino la de favorecer las intenciones del gobierno en turno para no ser molestado con explicaciones de obras y ocurrencias y, a su vez, frenado su cauce operativo, y al mismo tiempo la indefensión de ciudadanos y agrupaciones para defender patrimonios culturales, ecosistemas y derechos humanos. (Imagínese que ya instalada Claudia en la presidencia se le ocurra cerrar la Basílica de Guadalupe para convertirla en museo y que no pueda ser defendida por medio del amparo).

La tercera ocurrencia es en el sentido de que el Presidente tendrá las más amplias facultades para dar amnistía a criminales, siempre y cuando ellos cooperen con el estado en la delación de cómplices, es decir, que de los abrazos ya pasamos a los “usted disculpe, honorable caballero”. ¡Haya cosa!

Como lo mencionamos arriba, gracias a Dios, aún la corte está a salvo por un pelito de rana calva y podrá resolver sobre la inconstitucionalidad de estas propuestas.

Al parecer los meses finales de un presidente o gobernador generan un estado de ansiedad y depresión, no tanto por lo que ganaron en generar obras, aplausos, aliados o enemigos, sino porque saben que, a partir del día de la nueva toma de protesta, pasarán a las filas del olvido y en los últimos sexenios al linchamiento del personaje ante la entronización del nuevo rey o reina. (Nadie ayuda al rey moribundo y la consigna es del rey Lear).

Una analista española, Ana Noguera, parecería describir a nuestro gobernante cuando escribió sobre el partido popular: “Tener el poder genera una consistencia falsa. Es lo que ha hecho el PP durante estos años de gobierno: ponerse una pinza en la nariz, mirar hacia otro lado, ignorar lo que ocurre, mentir con descaro, desvirtuar la realidad, y un largo etcétera, con tal de ‘mantener el poder’ a costa de lo que sea”.

Cruel condena esa de la llegada de los términos, el sentir que ya no tendrás el control total, ni los súbditos y secuaces, las iniciativas y los goces, y regreses a tus heredades a contemplar desde un sillón lo que acontece en tu pueblo. Sobre todo si hay una promesa escrita de AMLO en su tercer informe: “Cuando entregue la banda presidencial diré a los 4 vientos, misión cumplida, me voy a Palenque, cumplí con mi misión”. C´est fini, veremos.