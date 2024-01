Tres asuntos económicos claves para 2024

Con el arranque de 2024 y las elecciones presidenciales en puerta, es muy importante comentar sobre tres grandes asuntos de impacto en la economía: la educación, la salud y la seguridad. México está enfrentando estos asuntos con frivolidad, desde el gobierno federal, a tal grado que año con año, se reducen los presupuestos (aunque no el de seguridad) y se dice una gran cantidad de falsedades, que llaman la atención a nivel internacional.

En primer lugar, el asunto educativo ha llegado a niveles tales que dos de cada tres estudiantes no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas (Examen Pisa 2022). A pesar de que el Presidente de la República ha dicho que esos resultados son “neoliberales” (no se sabe qué es eso), es evidente que la educación actual se enfoca en cualquier cosa menos en los conocimientos requeridos para mejorar la competitividad laboral y hacer que los jóvenes tengan más capacidad de análisis. Tampoco se está haciendo énfasis en la ciencia, pues México es el país con el peor puntaje en esta área de acuerdo al examen de Pisa (2022), lo que demuestra que las cosas no se están orientando hacia donde se debe.

Es necesario que el aprendizaje se enfoque a las áreas prioritarias de los mercados laborales para que tanto la inversión nacional como la internacional, fluyan y se creen empleos mejor pagados. Ya estamos viendo uno de los cambios más importantes de la historia de la humanidad; la llegada de la inteligencia artificial. Con ella están cambiando los patrones de trabajo causando transformaciones importantes, entre ellos la jubilación adelantada de miles de trabajadores que no han alcanzado a adaptarse a las nuevas tecnologías y a sus nuevas obligaciones; los trabajos en las áreas de machine learning e inteligencia artificial son de los más requeridos al momento, faltan tan solo en Estados Unidos más de medio millón de esos trabajadores y se dice que en México podrían necesitarse hoy al menos 50 mil para iniciar los nuevos proyectos productivos de las empresas que apenas empiezan a instalarse. De seguir como vamos no podremos competir en 5 años con países como India, Brasil o Sudáfrica que están invirtiendo fuertemente en educación, cosa que nosotros no hacemos desde hace más de 15 años.

En lo referente a la salud, el problema se agrava más porque las reducciones presupuestales en diferentes rubros han ocasionado muertes en exceso, como en el caso del COVID-19 que se dice, fueron entre 600 y 700 mil, y posterior a la pandemia enfermedades como el cáncer o la diabetes han ocasionado 100 mil muertes que no debieron suceder pero que se han dado por falta de recursos.

Económicamente, una población sin acceso a la salud es una población que tiende a disminuir su productividad en el mediano plazo. En consecuencia, los empleos actuales necesitan contratar a más personas para hacer lo mismo, lo que repercute en precios más altos o en la escasez de productos. No hay que olvidar que México y América Latina en general están envejeciendo a una tasa muy acelerada. En 27 años, México duplicó el porcentaje de personas mayores de 55 años de 10 a 20% de la población, situación que a Estados Unidos le tomó 49 años. Esto ocasionará una demanda más elevada de servicios médicos y gratuitos al parecer porque hay que recordar también que el 55% de la población nacional trabaja en el mercado informal y necesitará servicios médicos sin costo, pues simplemente no tendrá con qué pagarlos. No solo el sistema de pensiones necesita una reforma, también el sistema de salud para poder atender a todas las personas que pronto necesitarán atención médica y que no contribuyen.

En lo referente al factor seguridad, si bien se ha aumentado el presupuesto anual en promedio un 18% durante esta administración, no ha sido suficiente o se ha gastado de una forma que no ha permitido recuperar la sensación de “protección” que debe dar el Estado. Más de 100 mil muertes violentas en el país, el récord histórico. La estrategia de “abrazos, no balazos” es evidente que no funcionó y sigue manteniendo una problemática para todos los ciudadanos. No se ha podido contener el embate del crimen organizado que ya controla todo desde negocios pequeños (pollerías) hasta estados completos (Michoacán).

El gran reto para nuestra democracia es que los grupos violentos que trabajan en territorio nacional, no operen a favor o en contra de algún partido político. Este hecho derrumbaría una democracia que costó mucho formar, que ha sufrido por la corrupción y hasta por grupos en el poder que han intentado perpetuarse en él. Bajo las actuales circunstancias, se tiene que evitar que la inseguridad vuelva a ser un asunto de “guerra”, como ya lo fue con el expresidente Felipe Calderón.

La seguridad es un asunto económico clave para la atracción y retención de inversión, establece el primer elemento de decisión para que un país o región sea tomado en cuenta para recibir una empresa, del tamaño que ésta sea. Por eso Coahuila es un referente en el nearshoring, ya que si algo caracteriza al estado en este momento es que no hay problemas de ningún tipo, bueno solo la falta de mano de obra que por el crecimiento que se ha tenido, se requiere cada día más.

En conclusión, las siguientes elecciones no son acerca de las candidatas o el candidato, son acerca de cómo se hace frente a una educación en decadencia, un sector salud “enfermo” que no tiene fondos suficientes y una seguridad tan precaria que tiene a más de una región del país en estado de sitio. No se ve cómo salir adelante y mejorar la situación en la que estamos, ya que para el habitante principal del Palacio todo está maravillosamente bien.