Tres compromisos para este 2025

LO EXTRAORDINARIO

Se vive, sin crítica, la imposición de lo ordinario.

De lo políticamente correcto. De lo acostumbrado. De lo generalizado. Lo que no revela ninguna peculiaridad, diferencia, originalidad. La moda no es solo de vestimenta o atuendo sino también de estilo, de procedimientos. Hacer lo que hace la mayoría parece lo decente y lo aceptable.

TE PUEDE INTERESAR: Tres aciertos para fin de año

Sin embargo, puede vivirse el compromiso con lo extraordinario. Lo que escandaliza a muchos porque su etimología lo señala como “fuera de orden”. Fuera de la orden que ordena la opinión pública. Es la presencia de lo atípico. De lo inesperado. Eso que se sale de cauce es lo distinto. Lo que revela otro nivel, lo que estrena una innovación.

El Maestro de Nazareth, Jesús, decía en la montaña: “Si saludan solo a quienes los saludan ¿qué tiene eso de extraordinario? Si aman solo a quienes los aman ¿no es lo mismo que hacen los paganos?”. Lo extraordinario es amar a los enemigos, hacer el bien a quien nos ha ofendido. No quedar programado por la conducta ajena y quedarse en el “ojo por ojo, diente por diente y vida por vida” de la obsoleta y miope ley del Talión.

El compromiso de año nuevo con lo extraordinario tiene su raíz en autenticidad y transparencia. Es originalidad. Sin copia porque es proyección de la propia unicidad, sin contaminación ni manipulación ajena. Choca con lo aceptado sin crítica que ha de quedar vencido.

LO VICTORIOSO

En cada momento presente hay una decisión.

Se escoge un objetivo. Se intenta una victoria al hacer esa elección porque se requiere concentración y perseverancia para lograr el resultado.

Si no hay compromiso con lo victorioso, se corre el riesgo de no escoger bien, de no empezar aquí y ahora. También amenaza el riesgo de distraerse, evadirse, descaminarse o no tener constancia, cesar o poner los medios a medias.

El compromiso de ir engarzando acciones victoriosas causa una valiosa secuencia en los días del año que se acaba de estrenar.

LO EXCELENTE

La amenaza constante es la torpeza, la mediocridad, la inconsciencia. Lo mecánico y rutinario, lo aburrido o vicioso.

El compromiso con la excelencia activa la inteligencia, la atención, la responsabilidad, el amor en la actitud virtuosa que pide el instante.

Los momentos presentes, sin activar este compromiso, le quitan a la vida su encanto, su belleza, su equilibrio, su felicidad.

Ser nuevo y feliz en un año supone la alianza con estas actitudes liberadoras e iluminadoras. Desde la fe verdadera, sus días pueden transcurrir siendo extraordinarios, victoriosos y excelentes.

TÉ CON FE

-Cada veinticinco años se abre para todos un Año Jubilar. ¿Cómo puede aprovecharse el 2025?

-Puede ser intentando ser peregrinos de esperanza.

Quitar de tus pensamientos, de tus conversaciones y de tus acciones toda sombra de negatividad, de derrotismo y desesperanza.

No quejarte de la oscuridad sino encender siempre una luz para no lamentar solo lo derruido sino para aportar siempre un ladrillo para reconstrucción...