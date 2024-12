Tres aciertos para fin de año

El agradecimiento es inteligente y justo.

Comprende, valora y corresponde con respeto, admiración y estima.

Puede quedarse en la complacencia de aceptar algo conveniente, útil, valioso. Puede elevarse hasta adivinar el sentimiento de amistad que hizo posible el don. Y aun puede saltar hasta la bondad del Dador Supremo, fuente de todo bien.

GRATITUD

Al cerrarse un ciclo, al acabarse un lapso, al llegar a un límite, una mirada retrospectiva contempla el panorama de los beneficios recibidos y hace un alto para decir “gracias”. Se siente el sujeto colmado, satisfecho, bendecido y tiene necesidad de expresar, con una palabra, su reconocimiento.

MISERICORDIA

Al momento de hacer un balance, una evaluación para autocalificarse, se descubren las propias fallas, los descuidos, las intenciones contaminadas de egoísmo, las omisiones y las ofensas que no se evitaron. Y se ofrece una disculpa, se pide un perdón, se suplica misericordia

IMPLORACIÓN

Cuando se diseñan proyectos, cuando se hacen propósitos y quieren realizarse sueños, se captan las propias debilidades, las inconstancias y se pide ayuda, no humana, sino divina. Se pide no sólo con las palabras orantes, sino con los esfuerzos sembrados en la vida.

Nuestras culturas nos ofrecen coyunturas, oportunidades, fechas para recomenzar para reconstruir, para estrenar un nuevo estilo de vida. Surge entonces la imploración, la petición confiada a Quien nos está dando el ser a cada instante. Puede ser conversación filial con el Padre Creador, en un día de desierto o en una tarde de silencio.

ACTITUD, PROPÓSITO Y PROGRAMA

No ira, no miedo, no tristeza.

No inhibición, evasión, indiferencia, sino compromiso, comprensión, paciencia, compasión, tolerancia, solidaridad, autoestima y disponibilidad para actuar como prójimo universal.

Y programa en todas las áreas existenciales, con metas precisas, obstáculo principal localizado, óptimos medios para removerlo, con pasos fijados en calendarización.

Revisión cotidiana del plan de vida nueva para mantener integridad, fidelidad y perseverancia.

Desde la fe, se abre en 2025 el abanico de posibilidades para purificación propia en año de liberación integral y de solidaridad fraterna.

TÉ CON FE

-Y tú ¿vas a decir a los que encuentres: “feliz Año Nuevo”?

-No. Yo les voy a decir: “Que tú seas nuevo y feliz en el año que comienza...