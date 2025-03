Tres razones para estar alegre

Por diversos motivos estoy alegre esta mañana. Siempre estoy contento, pero estar contento y estar alegre son cosas muy distintas. Contento está quien está contenido, o sea sin desear más de lo que tiene, sin envidiar a nadie. Declaraba un filósofo: “Necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito poco”. Es rico no el que tiene mucho dinero, sino el que tiene pocas necesidades qué satisfacer. A esa feliz especie pertenezco yo, y ni siquiera digo como este amigo mío que al comer o beber dice: “De lo bueno poco, y de lo poco mucho”. Estoy contento, digo, pero además estoy alegre por variadas causas. La primera, porque estoy vivo y razonablemente sano, en posesión de todas mis facultades −al menos de la cintura para arriba− y sin otros ajes que los que vienen con el alma (el almanaque). Luego, porque acabo de disfrutar un menudo de “Los Pioneros”, insigne restorán de mi ciudad, Saltillo, que a más de esa delicia ofrece muchas otras, como sus ínclitos tacos de cachete, gala de gula que en ninguna otra parte del planeta he degustado. Sólo para probar esos tacos vale la pena haber nacido. La tercera razón de mi alegría es que hoy, por ser día del Señor, no tendré que hablar de Trump , aunque de pasadita le aplicaré el calificativo de “hideputa” que tan donosamente usaba don Quijote en el peor de los sentidos, y que también y tan bien empleó Juan del Encina en sus castizos versos castellanos: “¡Hideputa avillanado, / grosero, lanudo, brusco!”. En lugar de hablar de aquel energúmeno daré salida a algunos cuentecillos que espero gusten a mis cuatro lectores... El artista del pincel puso las manos en las turgentes nalgas tipo Rubens de su hermosa modelo. “Perdona, guapa –se disculpó–. Algunos pintores gustan de pintar lo que sienten. A mí me gusta más sentir lo que pinto”... “Mi hija Glafira es ambidextra –declaró doña Holofernes–. Puede escribir con las dos manos”. “¡Ah! –exclamó admirado el novio de la chica–. ¡También eso!”... ¿Acabarán alguna vez los devaneos eróticos de don Chinguetas? Anoche su esposa llegó al departamento a hora inusitada y sorprendió a su casquivano cónyuge en indebido trance de libídine con una morena de lascivas formas y undosos movimientos de odalisca o hurí; hagan ustedes de cuenta la danza de los siete velos, pero en posición horizontal y sin velos. Iba a decir algo doña Macalota –así se llama la consorte de Chinguetas–, pero no alcanzó a articular palabra. Se le adelantó el cínico sujeto y declaró: “Tú tienes tus ideas para redecorar el depa, y yo tengo las mías”... Describió la ingeniera feminista: “El motor es de 200 yeguas de fuerza”... Cohibida, contrita y compungida Susiflor, joven soltera, les informó a sus papás que estaba un poquitito embarazada. Preguntó el genitor: “¿Y quién es el causante de tu estado?”. “¿Cómo voy a saberlo? –gimió ella–. ¡Ustedes nunca me dejaron tener novio formal!”... La paciente, dueña de abundante busto, llegó a la revisión semestral con su cardiólogo. El facultativo le pidió a su enfermera: “Tráigame otro estetoscopio, Florencina. Con la señorita Tetonier uno sólo no es suficiente”... El Lobo Feroz amenazó a Caperucita Roja: “¡Te voy a comer!”. “Comer, comer –repitió ella con disgusto–. ¡Más de 200 años tiene el cuento y no se te ha ocurrido algo mejor!”... Alguien le preguntó a Patrick O’Patrick: “¿Qué prefieres, Pat? ¿Una mujer o una botella de whiskey?”. Preguntó él a su vez: “¿De cuántos años el whiskey y de cuántos años la mujer?”... Noche de bodas. Terminó el primer trance de amor y la inocente desposada vio la entrepierna de su maridito. Exclamó llena de congoja: “¡Te juro, Leovigildo, que no me la quería acabar!”... FIN.

TE PUEDE INTERESAR: Voluntariamente a huevo, Claudia entregó capos a Trump