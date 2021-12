“Vino tan rápido luego de tardarse tanto”. Mi vida de hoy, y por los meses que vienen, está muy orientada al texto de “Wit”, obra escrita por Margaret Edson, ganadora de un premio Pulitzer. Diáspora Teatro montamos esta obra hace 6 años y ahora volvemos en marzo 2022. Pero la cita, hoy me hace referencia a la Navidad. Es así todos los años, ¿o me equivoco? Preparamos, compramos, adornamos, cocinamos, planeamos y en un tronido de dedos hemos tirado a la basura toneladas de papel de envoltura (bonita pero ya inútil), hemos lavado pilas de trastes, y hemos consumido recalentado. Las salas ya no tienen regalos apilados bajo los pinos y estamos estrenando ropa y otras novedades. En septiembre comenzaron las tiendas a tener mercancía de navidad, más de tres meses de preparación, para una celebración que dura unas cuantas horas.

Valió la pena para ver a mi hijo de 36 años aventarse encima de la pila de dulces que cayeron de la piñata. Valió la pena para hoy tener dos libros nuevos de colorear. ¡Una de libélulas! Valió la pena para seguir con la tradición que tenemos en mi familia de romper tradiciones. Anoche cenamos nachos. Oh, pero no cualquier tipo de nachos. Si alguien quiere la receta, me avisa. Valió la pena para tener 4 días de descanso. Valió la pena para ver a los nietos entusiasmarse con regalos sencillos. Los adultos también nos entusiasmamos con “selfie sticks” y tazas que cada mañana nos recordarán de alguna característica de nuestra personalidad. Valió la pena el tiempo de preparación. Valió la pena.