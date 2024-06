‘Ya no me importan los hombres’

He estado muy preocupado últimamente por la falta de atracción de las jóvenes hacia los hombres. En mis cursos universitarios procuro tener diálogo con las alumnas con respecto a sus proyectos de vida y observo en general una gran apatía de tener una pareja y mucho menos formar una familia. La gran mayoría tiene miedo de cometer el mismo error que sus mamás: perder su libertad e identidad al entregarse en cuerpo y alma a sus hijos y marido. La mayoría no quiere esto. Comentan constantemente en clase: “Todos los hombres son unos machos y suprimen a las mujeres”.

Para ellas, la idea de un hombre fuerte es manipular a las mujeres y hacerlas hacer sus tareas domésticas porque los hombres nunca deben lavar los platos, ir a la guerra para demostrar la masculinidad y nunca llorar o mostrar ninguna mentalidad suave a nadie. Necesitan demostrar que son mejores que todos, y la forma en que lo hacen es aplastando a las personas que tienen menos fuerza física que ellos.

Entiendo que todavía predomina la actitud machista en muchos hombres, sin embargo, la mayoría ha cambiado radicalmente a diferencia de sus padres. Quizás la mayoría de nuestros abuelos y padres (varones) no colaboraron en tareas domésticas o en la crianza de los hijos, pero los hombres hoy están más comprometidos con la familia. Dedican más tiempo al hogar y a los hijos, quizás no como lo desearía la mujer, pero el hombre ha estado realizando un mayor esfuerzo de equilibrar su vida personal y profesional con la familia.

Muchos de los hombres aprendimos de los errores de nuestros padres y estamos tratando de comportarnos de una manera diferente. Sin embargo, mujeres no deben olvidar que los hombres tenemos una biología de millones de años que determina mucha de nuestra personalidad, que es proteger, conquistar, luchar, proveer y dar seguridad. Hoy muchas mujeres buscan un compañero con quien puedan compartir sus emociones y no un hombre que comparta sus logros.

Las mujeres están cansadas de los hombres que creen tener derechos sobre ellas, buscan un compañero que sea capaz de dejarlas ser persona −ser tratadas como iguales en la relación− y no simplemente un proveedor. Las mujeres prefieren a los hombres que actúan como seres humanos y las tratan como personas, que entienden que también tienen emociones y que las mujeres no son su premio.

Las invito a no crearse un estereotipo erróneo de quién es o debería ser el hombre. Desafortunadamente, en los últimos años se ha creado una imagen negativa sobre la masculinidad, siendo sinónimo de opresión y abuso hacia la mujer. Efectivamente, hay hombres que han crecido con la conciencia de superioridad y violentan a la mujer en su relación de pareja. Pero no somos todos y tampoco la mayoría. Hoy muchos hombres buscamos una convivencia completa y trascender junto con la mujer hacia la plenitud. No llenemos la mente de nuestras hijas con ideas pesimistas y destructivas sobre la personalidad masculina. Aunque no nos guste, la pareja será siempre nuestro complemento para ser mejores y encontrar nuestra plena realización.