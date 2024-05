Mi matrimonio es aburrido

El aburrimiento es un estado emocional de apatía y desinterés que cada vez es más común en nuestras vidas y matrimonios. La semana pasada recibí a una pareja casada por más de 10 años que deseaba divorciarse porque su “matrimonio es aburrido”.

Muchas personas luchan con el aburrimiento en sus matrimonios. Desafortunadamente, algunas de estas personas culpan a su pareja por no ser lo suficientemente emocionante, sin reconocer que también están contribuyendo al malestar general. No espere hasta que se divorcie para examinar su propia contribución a su insatisfacción marital. Tomar un enfoque proactivo para averiguar lo que va mal en su relación, así como establecer el nivel de sus expectativas para el matrimonio puede ayudarle a sentirse más positivo y cumplido.

En mi libro “¿Qué hago si mi media naranja es toronja?”, escribo sobre cómo las parejas pueden intentar intencionalmente hacer sus matrimonios más felices y más satisfactorios usando y conociendo mejor sus cerebros. Dos personas que están consciente y deliberadamente tratando de comprometerse entre sí en formas positivas y amorosas tienen una mejor oportunidad de realización que las personas que están asumiendo que un matrimonio funciona o no.

Durante la etapa de luna de miel todo se siente sin esfuerzo porque el cerebro está embrutecido con la nueva relación. La gente no tiene que trabajar en sus relaciones en esta etapa en absoluto, al igual que usted no tiene que trabajar en haber reducido las inhibiciones cuando está borracho. Sin embargo, algunas personas no se dan cuenta de que después de dos o tres años de compromiso las hormonas y neurotransmisores de las etapas del noviazgo y luna de miel desaparecen y, entonces, las parejas tienen que trabajar en mantener el interés, la emoción y la conexión.

El primer paso para hacer su matrimonio menos aburrido es entender que esto tiene que ser un ejercicio intencional y que el matrimonio de nadie se mantiene emocionante después de muchos años sin esfuerzo. Después de que la novedad del nuevo amor y la atracción desaparecen, la gente se vuelve a otros aspectos de sus vidas que son satisfactorios, como el trabajo, la crianza de los hijos, la aptitud física y la construcción de conexiones sociales y comunitarias. Esto es saludable y normal. Si la gente se quedaba en la etapa de luna de miel para siempre, no se involucrarían de manera productiva en otras áreas clave de sus vidas.

Las personas que están en una nueva fase de amor obsesivo tienden a dejar que su salud física, obligaciones laborales y amistades se deslicen, lo que no es saludable o sostenible a largo plazo. Cuando no consigues suficiente amor estable y atención al crecer, esto hace que te concentres demasiado en obtener esto de una pareja como adulto, lo que conduce a un enfoque excesivo en tu matrimonio. Y este enfoque excesivo en su matrimonio, si toma energía y atención de sus hijos, puede establecer a su hijo a desarrollar inseguridades similares en su propia edad adulta y relaciones íntimas posteriores.

¿Cuál es el equilibrio entre el enfoque excesivo en su matrimonio y dejar que se convierta en un aburrido aspecto secundario de su vida? Es muy útil establecer un tiempo concreto para conectarse con su pareja, donde sólo ustedes dos estén interactuando. A menudo recomiendo las noches de citas semanales o de cualquier otra semana, usando algunas de mis preguntas de citas nocturnas para evitar las mismas conversaciones aburridas.

Los cónyuges pueden alternar quién planea el restaurante o la actividad de la noche de la fecha, con el entendimiento de que si usted se siente aburrido, nuevos lugares y nuevas actividades pueden aumentar el interés y la emoción. Esto se puede hacer intencionalmente como una manera de mostrar su amor y compromiso para hacer su matrimonio emocionante.

Tener un proyecto compartido, un pasatiempo o un negocio es otra forma para que una pareja se conecte y alcance metas juntos, lo que puede hacer que se sientan nuevamente emocionados por el otro también. Discuto proyectos caseros aquí y trabajando juntos aquí. Tener una nueva afición familiar o de pareja, desde deportes hasta música o jugar un nuevo juego de mesa, puede inyectar algo de variedad y novedad en la misma vieja rutina.

Agregar a los niños a un pasatiempo no le resta importancia al tiempo que pasan como pareja, y a las mujeres les encanta especialmente ver a los hombres participar de maneras positivas y reflexivas con los niños, especialmente si les están enseñando pacientemente algo nuevo.

Si usted todavía está luchando con sentimientos de aburrimiento, desconexión y el aburrimiento en su relación, las parejas de asesoramiento o entrenamiento pueden ayudar a entender el porqué. A menudo, las parejas se sienten más conectadas después de que un tercero les ayuda a comunicarse de nuevas maneras, ya que encontrar nueva información sobre su pareja casi puede promover un poco de renacimiento o etapa de luna de miel.