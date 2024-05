El suicidio no es la respuesta

El suicidio es un problema muy serio que ha aumentado en el mundo en los últimos años, especialmente entre los adolescentes. La mayoría de ellos piensa que es la única manera de escapar de sus problemas. El suicidio significa el asesinato de él o ella misma, que es realmente una cosa devastadora que hacer.

La mayor tasa de suicidio en un grupo de edad se da en su mayoría entre adolescentes porque ellos pasan por más humillación y acoso en sus años de secundaria y preparatoria. Estudios recientes en varias preparatorias mexicanas encontraron que cerca del 40 por ciento de los estudiantes han pensado o intentado el suicidio en el último semestre de sus estudios. Es tanta la presión que algunos adolescentes son intimidados hasta el punto de que no pueden soportarlo más y quieren terminar con el acoso constante poniendo fin a su vida. Esta no es la mejor manera de solucionar sus problemas.

TE PUEDE INTERESAR: Mi matrimonio es aburrido

Las causas del suicidio provienen de la escuela, las relaciones, el hogar y de sí mismo. Principalmente de la escuela y el hogar porque en la escuela los adolescentes son constantemente presionados y acosados por sus compañeros. Entonces, en casa sus padres podrían estar abusando de ellos o se sienten separados de la familia. Podemos mencionar otros factores que propicien el deseo o intento suicida:

* Soledad

* Abandono social

* Abuso de alcohol y drogas

* Desilusiones románticas

* Fracaso y reprobación escolar

* Conflictos familiares y divorcio

* Estrés y ansiedad

* Bullying

Ocultarán la forma en que se sienten y actuarán como si todo estuviera bien, pero en realidad están deprimidos por tener pensamientos suicidas sin que siquiera lo sepas. Pero existen algunos síntomas para saber si una persona podría elegir el suicidio como su mejor solución a sus problemas.

La primera es la conversación suicida, lo que significa que planean suicidarse y podrían hablar con un amigo al respecto. Generalmente, comparte con alguien su intento, ya que busca empatía, comprensión y aceptación emocional. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no la encuentra. La segunda forma es su baja energía, lo que significa que están cansados todo el tiempo y no tienen la motivación para hacer lo que amaban, como salir con sus amigos o jugar fútbol.

La tercera vía es el abuso de drogas y alcohol. A veces la gente abusa de las drogas para escapar del mundo real. La cuarta manera es no socializar con nadie, lo que significa que serán antisociales y cortarán amigos y familiares y se quedarán solos. La forma obvia es si han tratado de hacerlo antes de que sea una señal obvia de que alguien es suicida.

Hay una serie de televisión titulada “Por Trece Razones” que nos pudiera ayudar a entender los motivos por las que un adolescente toma este camino fatal. Este programa presenta a una adolescente que es nueva en la escuela y que no conoce a nadie, pero está tratando de hacer amigos. Conoce gente y hace amigos, pero acosada sexualmente y humillada todos los días. Así que más tarde decidió suicidarse, pero antes de eso, graba trece cintas y en cada cinta está explicando cómo cada individuo hizo su error de diferentes maneras. Por cierto, son dos temporadas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suma 99 personas que han intentado quitarse la vida en más de una ocasión; la mayoría mujeres

Hay muchas maneras en que puedes detener a alguien o a ti mismo del suicidio. Una de las maneras es preguntarles su sentir de su decisión y hablar con ellos qué está mal, porque una charla puede cambiar sus mentes y encontrar una solución más saludable a sus problemas.

Otra manera es canalizarlo con un profesional de la conducta humana para que lo oriente en la solución de sus conflictos personales que ocasionan su depresión y sus ganas de terminar las cosas. Los deseos suicidas no son un juego. Busquemos intervenir antes que sea demasiado tarde. No tengamos miedo de preguntar sobre sus emociones y enfatizar que la vida no es fácil. Todo pasamos momentos difíciles. Podemos dar nuestras propias crisis y cómo logramos salir a flote y buscarle una ayuda profesional.