¡Sin saldo ni datos! Así sonará la alerta sísmica en tu celular en el Segundo Simulacro Nacional

El próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, a lo que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, afirmó que se activará de nueva cuenta la alerta sísmica en todos los celulares en México. La funcionaria informó en conferencia de prensa con la Presidenta Claudia Sheinbaum que la alerta sísmica se activará en más de 80 millones de celulares distribuidos en las más de 32 entidades del país. ”Sonarán todos los teléfonos de la República Mexicana a las 12 del día, hora del centro de México”, destacó Velázquez Alzúa; además afirmó que México es uno de los tres países en el continente americano con este tipo de alertas sísmicas.

Velázquez Alzúa informó que el ejercicio es para fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades ante una emergencia. La funcionaria destacó que, por primera ocasión, el simulacro nacional se realizará en sábado, lo que permitirá que una mayor cantidad de personas participe desde sus hogares y pueda poner en práctica un plan familiar de protección civil, con responsabilidades específicas para cada integrante. La Coordinadora de Protección Civil explicó que el ejercicio tendrá alcance nacional y permitirá conocer la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y del Gobierno federal ante una eventual emergencia. “Este ejercicio ciudadano nos permite medir toda nuestra capacidad de respuesta desde un plan familiar que ya estaremos elaborando en estos momentos”, señaló la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2026 Como parte de las actividades para recordar a las personas afectadas y fallecidas por los sismos de 1985 y 2017, a las 7:19 horas se realizará el izamiento de la bandera a media asta, acto que será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades de la Ciudad de México. Posteriormente, a las 12:00 horas, se activará el Segundo Simulacro Nacional de 2026 bajo una hipótesis de sismo, con escenarios regionales que serán utilizados para evaluar la capacidad de reacción de las autoridades y de la ciudadanía. De manera simultánea con la activación de la alerta sísmica, también se realizará mediante un aproximado de 23 mil altavoces distribuidos principalmente en entidades cercanas al Pacífico y en la zona centro del país, como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos. Al concluir el simulacro se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En esta reunión estarán enlazados los gobernadores y gobernadoras de las 32 entidades federativas, quienes informarán sobre el desarrollo del ejercicio en sus respectivos estados.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CELULARES QUE SONARÁN LA ALERTA SÍSMICA La CNPC informó a la población que la alerta sísmica se activará en los celulares que cumplan con: - Celulares encendidos y conectados a las redes 2G, 3G, 4G o 5G.

- Celulares con sistema operativo actualizado y sin modificaciones

- Celulares sin saldo. Protección Civil aclara que no es necesario tener datos o saldo disponible, tampoco tener conexión WiFi para recibir el mensaje de alerta sísmica, que tampoco generará costo en los usuarios de telefonía móvil.

LA HIPÓTESIS DEL SEGUNDO SIMULACRO El ejercicio no tendrá un único escenario para todo México. Las autoridades de CNPC plantearon cinco hipótesis regionales de sismo, tomando en cuenta las características y riesgos de distintas zonas del país. Debido a que las 32 entidades federativas presentan diferentes niveles de riesgo sísmico, el organismo gubernamental distribuyó el ejercicio en cinco escenarios hipotéticos regionales. La planificación territorial de la CNPC contempla cinco hipótesis de emergencia para evaluar la coordinación institucional y la respuesta social en todo el país, así como la prueba de alertamiento en telefonía celular: - Para la Zona Centro (hipótesis central) se plantea un movimiento de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros (km) al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros. Participan 14 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato. -En la Zona Noroeste, el escenario será de magnitud 7.1, con epicentro a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California, con profundidad 30 km. Participan 5 entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. - En la Zona Noreste se contempla una hipótesis de magnitud 5.2 con epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León, con profundidad de 10 km. Participan 7 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas - Mientras tanto, para la Península de Yucatán se plantea un sismo de magnitud 7.0 con epicentro a 110 km al noreste de Cabo Catoche / Isla Contoy, Quintana Roo y Yucatán, a una profundidad 15 km. Participan 3 entidades: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. - El quinto escenario corresponde al Golfo de Tehuantepec, donde se plantea un movimiento de magnitud 7.6 con epicentro a 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a una profundidad 22 km. Participan 3 entidades: Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

¿CÓMO ACTIVAR LA ALERTA SÍSMICA EN MI CELULAR? Para evitar quedarse sin recibir el aviso durante un futuro sismo o en próximos simulacros, es recomendable revisar previamente la configuración del teléfono. Android - Abrir la aplicación de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ del teléfono.

- Acceder al apartado de ‘Seguridad y emergencia’ (o ‘Notificaciones’ en algunos modelos).

- Seleccionar la opción ‘Alertas de emergencia inalámbricas’ o ‘Alertas gubernamentales’.

- Activar los interruptores correspondientes a ‘Permitir alertas’, ‘Amenazas extremas’, ‘Amenazas graves’ y ‘Alertas de prueba’. El nombre de algunas funciones puede cambiar dependiendo del fabricante y de la versión del sistema operativo, por lo que también es importante mantener actualizado el equipo. iOS (iPhone) - Ingresar a la sección de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’.

- Presionar el apartado de ‘Notificaciones’.

- Desplazarse hasta el fondo de la pantalla donde se ubica la sección ‘Alertas gubernamentales’.

- Verificar que las casillas de ‘Alertas de emergencia’, ‘Alertas de seguridad’ y ‘Alertas de prueba’ se encuentren encendidas en color verde. En caso de que el dispositivo no emita la señal durante la prueba, la ciudadanía puede consultar los tutoriales de verificación publicados por las dependencias oficiales o reportar la incidencia comunicándose al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) mediante el número 079.

¿CÓMO REGISTRAR UNA VIVIENDA, ESCUELA O EMPRESA PARA PARTICIPAR EN EL SIMULACRO? Las personas que quieran formar parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 pueden registrar sus viviendas, escuelas, centros de trabajo o espacios comunitarios en la plataforma oficial habilitada para el ejercicio. El registro se realiza en el sitio del simulacro, la cual es la plataforma oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026. Una vez terminado el ejercicio del sismo hipotético, los participantes podrán descargar de manera gratuita su constancia de participación.