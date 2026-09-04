¿Estás preparado? Esta es la fecha del Simulacro Nacional 2026 y lo que debes hacer
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Conoce los escenarios hipotéticos que se pondrán a prueba y qué debes revisar en casa, la escuela o el trabajo para participar de manera segura.
El próximo sábado 19 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el Simulacro Nacional, un ejercicio de prevención que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población y las autoridades ante una emergencia.
La actividad comenzará a las 12:00 horas y se desarrollará de manera simultánea en las 32 entidades de México.
Para esta edición se plantearon distintos escenarios hipotéticos tomando en cuenta antecedentes sísmicos y las características de diferentes regiones del territorio nacional. El objetivo es poner a prueba los protocolos de protección civil y detectar posibles áreas de mejora.
Estos son los escenarios del Simulacro Nacional
El ejercicio contempla cinco escenarios hipotéticos distribuidos en diferentes zonas del país.
En la zona Centro, se plantea un sismo de magnitud 7.7, con epicentro hipotético a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla.
Para la zona Noroeste, el escenario será un movimiento de magnitud 7.1, ubicado hipotéticamente a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.
En la zona Noreste, se plantea un sismo de magnitud 5.2, con ubicación hipotética a ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León.
La Península de Yucatán tendrá como escenario un movimiento de magnitud 7.0, situado hipotéticamente a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche e Isla Contoy.
Finalmente, en el Golfo de Tehuantepec se contempla un sismo de magnitud 7.6, con epicentro hipotético a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.
¿Qué debes preparar para el Simulacro Nacional?
Antes de que llegue el 19 de septiembre, es importante revisar qué hacer ante una emergencia y conocer las rutas de evacuación del lugar donde te encuentres.
Entre las principales recomendaciones están:
1. Identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia.
2. Ubicar los puntos de reunión establecidos.
3. Mantener pasillos, escaleras y accesos libres de obstáculos.
4. Definir quiénes serán los responsables de coordinar la evacuación.
5. Tener disponibles teléfonos e información de contacto para casos de emergencia.
6. Revisar los protocolos de protección civil de escuelas, oficinas, negocios y centros de trabajo.
En casa también es conveniente conversar con todos los integrantes de la familia sobre el punto de reunión y la manera en que deberán actuar durante el ejercicio.
¿Por qué es importante participar?
El Simulacro Nacional 2026 no busca únicamente practicar una evacuación. También permite evaluar los tiempos de respuesta, identificar fallas en los protocolos y fomentar una cultura de prevención.
Participar ayuda a que las personas sepan cómo reaccionar ante una emergencia real y facilita la coordinación entre familias, escuelas, empresas e instituciones.
Por ello, el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, la recomendación es tomar el ejercicio con seriedad y utilizarlo como una oportunidad para comprobar si realmente estás preparado ante una situación de riesgo.