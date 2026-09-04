¿Estás preparado? Esta es la fecha del Simulacro Nacional 2026 y lo que debes hacer

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Estás preparado? Esta es la fecha del Simulacro Nacional 2026 y lo que debes hacer
    El Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas en las 32 entidades del país. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce los escenarios hipotéticos que se pondrán a prueba y qué debes revisar en casa, la escuela o el trabajo para participar de manera segura.

El próximo sábado 19 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el Simulacro Nacional, un ejercicio de prevención que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población y las autoridades ante una emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-aproxima-un-megaterremoto-a-mexico-esto-se-sabe-de-la-brecha-sismica-de-guerrero-FD23024375

La actividad comenzará a las 12:00 horas y se desarrollará de manera simultánea en las 32 entidades de México.

Para esta edición se plantearon distintos escenarios hipotéticos tomando en cuenta antecedentes sísmicos y las características de diferentes regiones del territorio nacional. El objetivo es poner a prueba los protocolos de protección civil y detectar posibles áreas de mejora.

Estos son los escenarios del Simulacro Nacional

El ejercicio contempla cinco escenarios hipotéticos distribuidos en diferentes zonas del país.

En la zona Centro, se plantea un sismo de magnitud 7.7, con epicentro hipotético a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla.

Para la zona Noroeste, el escenario será un movimiento de magnitud 7.1, ubicado hipotéticamente a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.

En la zona Noreste, se plantea un sismo de magnitud 5.2, con ubicación hipotética a ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León.

La Península de Yucatán tendrá como escenario un movimiento de magnitud 7.0, situado hipotéticamente a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche e Isla Contoy.

Finalmente, en el Golfo de Tehuantepec se contempla un sismo de magnitud 7.6, con epicentro hipotético a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.

$!El próximo sábado 19 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el Simulacro Nacional.
El próximo sábado 19 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el Simulacro Nacional. FOTO: CUARTOSCURO

¿Qué debes preparar para el Simulacro Nacional?

Antes de que llegue el 19 de septiembre, es importante revisar qué hacer ante una emergencia y conocer las rutas de evacuación del lugar donde te encuentres.

Entre las principales recomendaciones están:

1. Identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia.

2. Ubicar los puntos de reunión establecidos.

3. Mantener pasillos, escaleras y accesos libres de obstáculos.

4. Definir quiénes serán los responsables de coordinar la evacuación.

5. Tener disponibles teléfonos e información de contacto para casos de emergencia.

6. Revisar los protocolos de protección civil de escuelas, oficinas, negocios y centros de trabajo.

En casa también es conveniente conversar con todos los integrantes de la familia sobre el punto de reunión y la manera en que deberán actuar durante el ejercicio.

¿Por qué es importante participar?

El Simulacro Nacional 2026 no busca únicamente practicar una evacuación. También permite evaluar los tiempos de respuesta, identificar fallas en los protocolos y fomentar una cultura de prevención.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/septiembre-es-el-mes-de-los-temblores-esto-descubrio-la-unam-tras-estudiar-100-anos-de-sismos-BD23208944

Participar ayuda a que las personas sepan cómo reaccionar ante una emergencia real y facilita la coordinación entre familias, escuelas, empresas e instituciones.

Por ello, el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, la recomendación es tomar el ejercicio con seriedad y utilizarlo como una oportunidad para comprobar si realmente estás preparado ante una situación de riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prevención
Simulacros
Sismos

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Una foto efímera o de solo una visualización, es la herramienta de extorsión para una nueva estafa por WhatsApp, la cual no sólo apela a la curiosidad, sino que también a la culpabilidad.

¡No la abras! Así es la trampa de la foto efímera en WhatsApp para extorsionarte
Trump volvió a presionar a la Fed para bajar los tipos de interés y lanzó una amenaza comercial contra países con los que Estados Unidos registra superávit.

Trump amenaza con cortar comercio con países que tienen superávit si no se reducen los tipos
La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por la agresión contra un hombre y por los hechos ocurridos posteriormente en una vivienda de la colonia Lomas Verdes.

Sale del hospital hombre golpeado en Lomas Verdes de Saltillo; FGE deslindará responsabilidades

Además de su padecimiento, los enfermos tienen que soportar altas temperaturas y condiciones inhumanas.

Pacientes denuncian condiciones insalubres en Urgencias de la Clínica 7 de Monclova
Lindsay Clancy (d), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico en la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts.

Ante la falta de un veredicto, Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy

MLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta su segundo Informe de Gobierno este martes en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Acusa Amnistía Internacional de omisiones sobre derechos humanos en el segundo informe de Gobierno de Sheinbaum
En total habrá seis frentes más que el promedio climatológico 1990-2020.

SMN pronostica 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027
Especial. Las actuaciones en vivo de las estrellas musicales fueron el principal atractivo de la ceremonia.

Los Premios Juventud hacen historia con su primera gala en España