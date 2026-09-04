¿Estás preparado? Esta es la fecha del Simulacro Nacional 2026 y lo que debes hacer

El próximo sábado 19 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el Simulacro Nacional , un ejercicio de prevención que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población y las autoridades ante una emergencia.

La actividad comenzará a las 12:00 horas y se desarrollará de manera simultánea en las 32 entidades de México.

Para esta edición se plantearon distintos escenarios hipotéticos tomando en cuenta antecedentes sísmicos y las características de diferentes regiones del territorio nacional. El objetivo es poner a prueba los protocolos de protección civil y detectar posibles áreas de mejora.

Estos son los escenarios del Simulacro Nacional

El ejercicio contempla cinco escenarios hipotéticos distribuidos en diferentes zonas del país.

En la zona Centro, se plantea un sismo de magnitud 7.7, con epicentro hipotético a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla.

Para la zona Noroeste, el escenario será un movimiento de magnitud 7.1, ubicado hipotéticamente a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.

En la zona Noreste, se plantea un sismo de magnitud 5.2, con ubicación hipotética a ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León.

La Península de Yucatán tendrá como escenario un movimiento de magnitud 7.0, situado hipotéticamente a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche e Isla Contoy.

Finalmente, en el Golfo de Tehuantepec se contempla un sismo de magnitud 7.6, con epicentro hipotético a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.