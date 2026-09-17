Torreón se prepara para Segundo Macro Simulacro Nacional; simularán incendio en Hospital Ángeles

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    Torreón se prepara para Segundo Macro Simulacro Nacional; simularán incendio en Hospital Ángeles
    El Segundo Macro Simulacro Nacional se realizará el 19 de septiembre a las 12:00 horas; en Torreón se simulará un incendio en el Hospital Ángeles. CORTESÍA

El ejercicio se realizará el 19 de septiembre a las 12:00 horas y contempla la participación de cuerpos de emergencia, corporaciones de seguridad y brigadas internas del hospital

TORREÓN, COAH.- Torreón participará el próximo 19 de septiembre en el Segundo Macro Simulacro Nacional 2026, ejercicio que tendrá como escenario principal el Hospital Ángeles y en el que se simulará un incendio, informó el Gobierno Municipal.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil y Bomberos de Torreón, explicó que el hospital fue seleccionado como sede central debido al flujo de personas que recibe diariamente y a la necesidad de poner en práctica sus protocolos de evacuación.

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“Practicar hoy puede salvar vidas mañana. Queremos que las familias de Torreón tengan un plan y que sepan reaccionar sin pánico en situaciones de emergencia”, expresó Juárez Llanas.

SIMULARÁN INCENDIO EN HOSPITAL ÁNGELES

El ejercicio comenzará a las 12:00 horas y movilizará a brigadas internas del hospital, elementos de Protección Civil y Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, Policía Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, durante el simulacro se contempla la recepción de una alerta mediante vibración y sonido en dispositivos móviles, sin necesidad de contar con saldo o datos.

$!Elementos de distintas corporaciones y brigadas internas participarán en el ejercicio preventivo que tendrá como sede principal el Hospital Ángeles de Torreón.
Elementos de distintas corporaciones y brigadas internas participarán en el ejercicio preventivo que tendrá como sede principal el Hospital Ángeles de Torreón. CORTESÍA

Protección Civil señaló que escuelas, empresas y particulares también pueden registrar sus inmuebles para participar en el ejercicio a través de la plataforma habilitada por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Juárez Llanas indicó que el simulacro busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y promover que las familias cuenten con medidas previamente definidas para actuar ante una contingencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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