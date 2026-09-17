Torreón se prepara para Segundo Macro Simulacro Nacional; simularán incendio en Hospital Ángeles
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El ejercicio se realizará el 19 de septiembre a las 12:00 horas y contempla la participación de cuerpos de emergencia, corporaciones de seguridad y brigadas internas del hospital
TORREÓN, COAH.- Torreón participará el próximo 19 de septiembre en el Segundo Macro Simulacro Nacional 2026, ejercicio que tendrá como escenario principal el Hospital Ángeles y en el que se simulará un incendio, informó el Gobierno Municipal.
Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil y Bomberos de Torreón, explicó que el hospital fue seleccionado como sede central debido al flujo de personas que recibe diariamente y a la necesidad de poner en práctica sus protocolos de evacuación.
“Practicar hoy puede salvar vidas mañana. Queremos que las familias de Torreón tengan un plan y que sepan reaccionar sin pánico en situaciones de emergencia”, expresó Juárez Llanas.
SIMULARÁN INCENDIO EN HOSPITAL ÁNGELES
El ejercicio comenzará a las 12:00 horas y movilizará a brigadas internas del hospital, elementos de Protección Civil y Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, Policía Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con la información difundida por el Municipio, durante el simulacro se contempla la recepción de una alerta mediante vibración y sonido en dispositivos móviles, sin necesidad de contar con saldo o datos.
Protección Civil señaló que escuelas, empresas y particulares también pueden registrar sus inmuebles para participar en el ejercicio a través de la plataforma habilitada por la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Juárez Llanas indicó que el simulacro busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y promover que las familias cuenten con medidas previamente definidas para actuar ante una contingencia.