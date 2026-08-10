Lo que hay que saber del Segundo Simulacro Nacional 2026 en México

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    Lo que hay que saber del Segundo Simulacro Nacional 2026 en México
    México volverá a escuchar la alerta sísmica como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, la próxima fecha tiene un significado especial por recordar los terremotos ocurridos en 1985 y 2017. CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO

¿Cuándo y a que hora es?, ¿habrá ‘Alerta Presidencial’ en el celular?, ¿se activará la alerta sísmica?

México volverá a escuchar la alerta sísmica como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, la próxima fecha tiene un significado especial por recordar los terremotos ocurridos en 1985 y 2017, con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención civil y fortalecer las capacidades de reacción de la población.

El ejercicio pondrá a prueba los sistemas de emergencia en distintas regiones del país y, esta vez, los teléfonos celulares también serán nuevamente protagonistas. La alerta llegará mediante la red de telefonía móvil, además de las estaciones de radio y televisión y los altavoces instalados en diferentes entidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alista-proteccion-civil-simulacro-nacional-de-sismo-BF22630111

De acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, el próximo sábado 19 de septiembre la alerta sísmica se activará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El sonido forma parte de un ejercicio preventivo, por lo que las autoridades pidieron a la población no alarmarse cuando se active y, en cambio, participar siguiendo las indicaciones de Protección Civil.

En total, se tienen contemplados alrededor de 23 mil altavoces distribuidos en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

LA HIPÓTESIS DEL SEGUNDO SIMULACRO

El ejercicio no tendrá un único escenario para todo México. Las autoridades de CNPC plantearon cinco hipótesis regionales de sismo, tomando en cuenta las características y riesgos de distintas zonas del país.

Debido a que las 32 entidades federativas presentan diferentes niveles de riesgo sísmico, el organismo gubernamental distribuyó el ejercicio en cinco escenarios hipotéticos regionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/simulan-percance-vial-para-promover-la-cultura-de-prevencion-entre-universitarios-en-saltillo-PE22261169

La planificación territorial de la CNPC contempla cinco hipótesis de emergencia para evaluar la coordinación institucional y la respuesta social en todo el país, así como la prueba de alertamiento en telefonía celular:

- Para la Zona Centro (hipótesis central) se plantea un movimiento de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros (km) al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros. Participan 14 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

-En la Zona Noroeste, el escenario será de magnitud 7.1, con epicentro a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California, con profundidad 30 km. Participan 5 entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

- En la Zona Noreste se contempla una hipótesis de magnitud 5.2 con epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León, con profundidad de 10 km. Participan 7 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas

- Mientras tanto, para la Península de Yucatán se plantea un sismo de magnitud 7.0 con epicentro a 110 km al noreste de Cabo Catoche / Isla Contoy, Quintana Roo y Yucatán, a una profundidad 15 km. Participan 3 entidades: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

- El quinto escenario corresponde al Golfo de Tehuantepec, donde se plantea un movimiento de magnitud 7.6 con epicentro a 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a una profundidad 22 km. Participan 3 entidades: Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/simulacro-contra-narcobloqueos-en-carreteras-de-jalisco-DF22148380

¿CÓMO ACTIVAR LA ALERTA SÍSMICA EN MI CELULAR?

Para evitar quedarse sin recibir el aviso durante un futuro sismo o en próximos simulacros, es recomendable revisar previamente la configuración del teléfono.

Android

- Abrir la aplicación de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ del teléfono.
- Acceder al apartado de ‘Seguridad y emergencia’ (o ‘Notificaciones’ en algunos modelos).
- Seleccionar la opción ‘Alertas de emergencia inalámbricas’ o ‘Alertas gubernamentales’.
- Activar los interruptores correspondientes a ‘Permitir alertas’, ‘Amenazas extremas’, ‘Amenazas graves’ y ‘Alertas de prueba’.

El nombre de algunas funciones puede cambiar dependiendo del fabricante y de la versión del sistema operativo, por lo que también es importante mantener actualizado el equipo.

iOS (iPhone)

- Ingresar a la sección de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’.
- Presionar el apartado de ‘Notificaciones’.
- Desplazarse hasta el fondo de la pantalla donde se ubica la sección ‘Alertas gubernamentales’.
- Verificar que las casillas de ‘Alertas de emergencia’, ‘Alertas de seguridad’ y ‘Alertas de prueba’ se encuentren encendidas en color verde.

En caso de que el dispositivo no emita la señal durante la prueba, la ciudadanía puede consultar los tutoriales de verificación publicados por las dependencias oficiales o reportar la incidencia comunicándose al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) mediante el número 079.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/participa-saltillo-en-simulacro-nacional-de-proteccion-civil-2026-con-mas-de-377-ejercicios-simultaneos-IG20516358

¿CÓMO REGISTRAR UNA VIVIENDA, ESCUELA O EMPRESA PARA PARTICIPAR EN EL SIMULACRO?

Las personas que quieran formar parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 pueden registrar sus viviendas, escuelas, centros de trabajo o espacios comunitarios en la plataforma oficial habilitada para el ejercicio.

El registro se realiza en el sitio del simulacro, la cual es la plataforma oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Una vez terminado el ejercicio del sismo hipotético, los participantes podrán descargar de manera gratuita su constancia de participación.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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