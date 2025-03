60 años de matrimonio; fallece Carl Dean, inspiración de la canción Jolene, por Dolly Parton

TE PUEDE INTERESAR: ¡En medio de la batalla legal! Fallece el papá de Alicia Villarreal mientras enfrenta a Cruz Martínez

‘Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y simpatía’ publicó Parton en sus cuentas sociales.

La pareja se casó el 30 de mayo, en 1966, en Ringgold, Georgia.

Durante la carrera de la cantante, los medios y sus fanáticos dudaban de la existencia de su esposo, ya que este no se mostraba al público;

‘Mucha gente dice que no existe Carl Dean, que es simplemente alguien que inventé para mantener a la gente alejada de mí’, comentó Dolly para The Associated Press en 1984