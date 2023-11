¡A juntar los ahorros llega más Kpop! Se presentará IVE por primera vez en México en 2024

¿CÚANDO SERÁ EL CONCIERTO DE IVE EN MÉXICO?

Así que la cita con Won-young, Rei, An Yu-jin, Leeseo, Gaeul y Liz será el próximo 24 de junio en el mencionado recinto de la CDMX.

“IVE The Prom Queens México 23 de Junio del 2024 Palacio de los Deportes CDMX”, escribió el influencer que ha dado a conocer otros conciertos de Kpop como el de BLACKPINK O AESPA.

Entre los éxitos que han conquistado a los fans del grupo son After Like, ‘LOVE DIVE’, Off The Record y otros sencillos más.