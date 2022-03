Actor de ‘Rosario Tijeras’ es detenido por presunto abuso sexual contra Sarah Nichols; suma 4 escándalos

Esta no es la primera vez que Pascacio López es denunciado por violencia contra la mujer, en 2021, Vanessa Bauche acusó al actor de acoso laboral mientras grababan la serie “Guerra de Vecinos” de Netflix. “Tienes que aceptar que no estudias, chingada madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”, fue lo que López le habría gritado a Bauche en presunto estado de ebriedad.

“Yo sí me sentí violentada, no a ese grado porque yo no lo permití. A la tercera vez que pasó, le dije chao y ahí quedó. Sé de Irán que una vez me dijo que la pasó mal, no me dio detalles por supuesto y conozco muy poco. Cuando supe que estaba bien, me sentí muy feliz, pero no sabía sus antecedentes”, puntualizó Montero.