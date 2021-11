Actriz negra interpreta a Ana Bolena en miniserie de HBO Max y causa polémica

Aunque transmitida por primera vez en junio de este año, en redes volvió a surgir la polémica de la actriz principal y, como la serie se encuentra en curso, ha dado mucho de qué hablar. No obstante, cuenta con una aprobación del 54 por ciento den Rotten Tomatoes, con una puntuación de 6.25 de 10.

Aclamaron las actuaciones de Jodie Turner, así como de sus compañeros que resaltan su interpretación; fue en Twitter donde comenzaron a reavivar el furor por la actriz.

Muchas de las quejas fueron invalidadas con el simple hecho de ser “un nuevo aire” a la vida de la hermana Bolena, además, agregaron que, anteriormente, personajes como Jesús de Nazareth son whitewashed, osea, presentados como blancos, cuando existen historiadores que confirman y no lo fue.

Por otro lado, a lo largo de la historia cinematográfica, en lo que compete al rey Enrique VIII, agregan “nunca ha sido atractivo”, y siempre es interpretado por personajes juveniles, como lo fue Eric Bana.

Una columnista para The Guardian, afirmó y esta inclusión no es la que usuarios esperaban ver: “Estoy segura que Turner-Smith será una Bolena brillante, pero, para quedar claros, no creo que haya algo particularmente progresivo en la decisión del casting. Creo, que hay un error en lo que compete al significado de ‘diversidad’”, señaló.

“Lo que es más importante es las historias que decidimos contar. La historia de Bolena es fascinante, pero también muy típica. Mientras, existe una gran diversidad de reinas con historias trágicas”.