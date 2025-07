Batman Azteca: dan adelanto de película inspirada en México con Omar Chaparro como ‘El Joker’; ¿cuándo se estrena?

Allí, con la guía de su mentor Acatzin , inicia un riguroso entrenamiento para convertirse en un guerrero justiciero, adoptando una identidad inspirada en los mitos de su pueblo: el Batman Azteca . Su misión no será solo la venganza, sino proteger a su comunidad y preservar su cultura frente a la destrucción.

La producción corre a cargo de Warner Bros. Animation, Particular Crowd, Chatrone y la mexicana Ánima Estudios, responsable de franquicias como Las leyendas. La colaboración entre estas casas productoras permitió no solo desarrollar la película en México, sino dotarla de un estilo visual auténtico, apoyado en técnicas tradicionales y arte mesoamericano. El propio Meza-León, que ha trabajado previamente en títulos como Harley Quinn y Rick and Morty, ha señalado que este proyecto representa “una celebración de nuestra historia, con todo el poder del mito”.

¿Dónde ver Batman Azteca: Choque de Imperios?

El estreno en salas de cine marca un cambio en la estrategia de distribución del filme. Aunque fue anunciado en 2022 como parte del catálogo exclusivo de HBO Max Latinoamérica, Warner Bros. decidió llevarlo a la pantalla grande en colaboración con Cinépolis. El lanzamiento está programado para el 18 de septiembre de 2025, en el marco de las celebraciones del mes patrio, lo cual refuerza su vínculo con la identidad mexicana.

Dan adelanto exclusivo

Durante la San Diego Comic-Con 2025, celebrada el 24 de julio, se presentó un adelanto exclusivo que causó gran entusiasmo entre los asistentes. El panel, moderado por el cineasta Jorge R. Gutiérrez (El libro de la vida), destacó el esfuerzo por fusionar narrativa heroica y contexto histórico. En el avance puede verse a Yohualli entrenando en las profundidades del templo de Tzinacán, mientras el ejército de Cortés se acerca a Tenochtitlán. La animación, llena de colores terrosos, patrones geométricos y símbolos rituales, fue aplaudida por su originalidad.