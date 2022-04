Acusa tiktoker a Pepillo Origel de presunto abuso cuando era menor de edad, el presentador se defiende

En medio de la polémica se encuentra el periodista de espectáculos, Juan José “Pepillo” Origel, cuando un tiktoker e influencer le acusó de presunto abuso sexual cuando él era menor de edad y se dedicaba al servicio de prostitución. Fue por medio de una entrevista para el portal de noticias de la farándula “Magañísimo” con Luis Magaña que Peraki Soto acusó a Pepillo Origel del abuso sexual cuando él tenía 17 años de edad. “Cuando yo llego a esta casa, dentro de esa puerta se encontraba la persona que se llama Juan José Origel, mejor conocido como Pepe Origel, en el cual yo le tenía que dar un servicio y lo voy a contar tal y como fue”, comentó el tiktoker. En el video se puede escuchar el testimonio de Soto sobre el día que supuestamente fue violentado por Origel, momento de su vida donde atravesaba por violencia, drogas y trabajo sexual, mismo que normalizó después de ser “adoptado” por un actor de Veracruz e involucrarlo en el mundo del espectáculo. “Me empecé a involucrar con gente más adulta que yo, después me metí en muchos problemas y la familia que me adoptó me corrió de la casa y fue cuando empecé a prostituirme, cuando tenía 16 años. Iba a fiestas con políticos y famosos, hasta que me mandaron a la Ciudad de México donde conocí a Juan José Origel”, narró el también youtuber. TE PUEDE INTERESAR: Sofía Niño de Rivera asegura que ser ‘blanca, privilegiada y comediante’ es difícil

En su testimonio, Peraki admite que tuvo que trabajar en prostituyéndose, situación que ahora sabe que “está mal porque abusaron de mi vulnerabilidad”. Explicó que al periodista le contrataron un servicio donde le dio “placer sexual” como regalo de cumpleaños, aun sabiendo que era menor edad. “Yo me prostituía, yo quiero que sepa la gente que yo estoy consciente de eso, pero en su momento yo pensé que estaba bien. Años después sé que está mal. Esta mal porque abusaron de mi vulnerabilidad”, declaró Peraki durante la entrevista. Y agregó que “fue la única vez que me metí con él. No me dijo su nombre, pero yo sabía quién era. Empezó con cariños y me pidió que me quitara la ropa. Hubo una relación sexual... Quiero aclarar también que esa fue la única ocasión en la cual yo me metí con Pepe Origel”. Peraki Soto realizó un comunicado, por medio de un video, donde aclaró que antes de cumplir la mayoría de edad, él realizó trabajo sexual, estuvo de una red de prostitución infantil y abusó del uso de drogas; explicó que no fue contratado por el periodista, si no por un tercero. También puntualizó estar en contra de las redes de pedofilia, trata de personas y prostitución; al igual que ahora se da cuenta de que lo que realizó “no estaba bien”.

Esta denuncia levantó críticas en programas como “Chismorreo” donde revictimizaron al tiktoker por hacer estas declaraciones en un programa de farándula y no “en otra instancia”; ya que “estas cosas se hacen de otra manera” mencionaron las conductoras.

Aunque Peraki Soto aseguró que, en su momento, denunció al conductor de noticias, pero nunca tomaron en cuenta su declaración, porque consideraron que fue “algo que se buscó por andar metido en las drogas”. Mientras que en otros programas como “Chisme No Like”, Javier Ceriani y Elisa Beristain recordaron una entrevista que tuvieron el 21 de diciembre de 2020 expresaron que “¿qué cuernos hacías tú con un menor de edad, prostituyéndolo y él en su necesidad y su adicción de drogas?... Pepe Origel eras el adulto que hiciste un juego de prostitución establecido, porque sabías que era un regalo, donde consensuaste esa profesión de un menor de edad... un menor de edad en desgracia”.

También reportaron que el standupero Cacho Cantú mencionó en el podcast "La Cotorrisa" que Pepillo Origel lo "intentó ligar... iba yo saliendo de un antro... y entonces veo que un señor me hace así por dentro (mientras realiza una señal para qué se acercara dentro un coche)... baja el vidrio y estaba la Pepillo Origel". "Espero que haya cambiado, que no lo haga, yo soy una persona que hoy en día puedo decir que soy muy fuerte, pero hay personas que le puede dejar secuelas; yo me pude quedar en ese mundo de las drogas y estaría ahorita muerto" declaró Soto en la entrevista de 2020 con Ceriani y Beristain. "QUÉ LOS PERROS LADREN" Como digno "chisme" de farándula, el comunicador salió a defenderse de las acusaciones por medio de su canal de Youtube, donde pidió que "no se preocupen" "De verdad, yo les agradezco las muestras de cariño", externó; sin embargo, dijo que "quien conoce a Juan José Origel sabe perfectamente quién es".