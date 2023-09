‘No me interesa verle la cara, me cae muy mal’: Reclama Aracely Arámbula a ‘Luismi’ su nulo interés por sus hijos

Encontrase con Aracely Arámbula en una rueda de prensa es la oportunidad de la artista para que desmienta los rumores que circulan sobre que ella es la responsable de mantener alejados a sus hijos de su padre, la gran estrella Luis Miguel. Y es que notablemente molesta aseguró que no le interesa ver al interprete, sino reclama el ego que tiene sobre todo para ni siquiera haber invitado a sus hijos a alguno de sus conciertos, como el más reciente en Las Vegas en donde sí estuvo su primogénita Michelle Salas. “Siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, muy mal. No se ha portado nada bien”, arremetió la actriz originaria de Chihuahua ante la prensa.

‘LOS TIENE QUE BUSCAR’ Muy molesta pero siempre tranquila, ‘La Chule’ dijo que no ha sido invitada a los conciertos en México, al igual que sus hijos quienes tampoco han sido buscados para que vean en el escenario a la gran estrella. “Ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos”, dijo.

¿POR QUÉ ESTÁ MOLESTA ARACELY ARÁMBULA CON EL SOL? A los menores Miguel y Daniel Aracely Arámbula les ha respondido como madre y ha demostrado fuera de las cámaras que cumple su responsabilidad materna. “No es una persona con la que tengan tanta comunicación para yo mandárselos de viaje, él tiene que tener más acercamiento con ellos”, dijo Arámbula. Criticó que no sólo se trata ser una estrella mundial que agota conciertos por donde sea, sino atender sus responsabilidades paternas. “No solamente ser ídolo, no quiere decir que no puedas ser buen papá. No hemos recibido invitación para los conciertos, ni recibida invitación para nada”, aseveró tajante la protagonista de ‘La Madrastra’.

Aracely Arámbula arremete contra Luis Miguel pic.twitter.com/fRR3Wx42fR — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 18, 2023

¿QUÉ HIZO ARACELY ARÁMBULA POR MICHELLE SALAS? Cuando Arámbula fue pareja de ‘El Sol’ logró que él y su hija, Michelle Salas pudieran estar cerca y formar una relación de padre e hija, algo que en su momento fue aplaudido por la prensa, por lo que pide ella intervenga ahora por sus pequeños. “Soy una persona Profamilia que todo mundo esté en armonía y estemos bien, ojalá que Michelle y Alejandro que yo abogué por ellos, lo hagan ellos por Miguel y Daniel” Y sobre si sus hijos están afectados por no tener cerca de ‘Luismi’ dijo no lo considera así. “Lo hemos platicado, ¿puedo decir esto? Claro. Ahorita no les interesa ver a su papá porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”

¿PAGA LUIS MIGUEL LA MANUTENCIÓN DE SUS HIJOS? Al ser cuestionada sobre si monetariamente Luis Miguel está presente con sus hijos, la protagonista de telenovelas, descartó que sea realidad. “Si es deudor alimentario, faltan detalles. Soy una mujer que trabajo mucho, no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad y obligación y es un derecho de los hijos”, dijo. Otro de los cuestionamientos que respondió sin titubeos es sobre las imágenes de su expareja atendiendo y recogiendo a las hijas de su nueva novia, Paloma cuevas de la escuela.

TE PUEDE INTERESAR: Luisa Galindo enfrenta un reto actoral con un personaje clave en la bioserie de Gloria Trevi “Que bueno los hijos no tienen la culpa, pero que atienda los suyos. Ellos (sus hijos) no se enojaron, pero si dijeron ¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela?”, explicó Arámbula. Durante años la estrella de telenovelas se mantuvo hermética y prudente sobre opinar de su expareja, pero el interés de él hacia sus pequeños la llevó a exponer y a responder los cuestionamientos de la prensa sobre la relación y su ausencia económica y de crianza con ellos.

