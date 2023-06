¡Adiós al drama! Dr. Luke y Kesha llegan a acuerdo tras demandas mutuas

TE PUEDE INTERESAR: ¡La guerra es real! Ferka, Bárbara y Raquel están nominadas en ‘La Casa de los Famosos’

Dr. Luke es de los productores claves en la industria pop ya que fue el responsable de los hits de Katy como California Gurls’ o ‘E.T.’, o de Rihanna con ‘Where Have You Been’, o de Avril Lavigne ‘Hot’ o de Miley Cyrus ‘Party in the USA’.