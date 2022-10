¡Adiós querido ‘Hagrid’!: Fallece el legendario actor Robbie Coltrane

Pese a que no se han dado a conocer las causas de la muerte, se sabe que luchó contra la osteoartritis , una enfermedad que destruye las articulaciones e incluso declaró el año pasado en una entrevista que tenía dolores constantes.

La agente de Coltrane, Belinda Wright , confirmó que falleció el viernes en un hospital de su natal Escocia. La agente no reveló la causa del deceso, pero calificó al actor como un hombre con una “inteligencia forense” y “brillantemente agudo”, entre muchos otros de sus buenos atributos.

La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert (Escocia), por sus “cuidados y diplomacia”.

Ya tenía una carrera notable en el cine con créditos como ‘Mona Lisa’, ‘Nuns on the Run’ ‘(Monjas a la carrera’) y la adaptación de Kenneth Branagh de ‘Enrique V’ cuando tuvo su papel revelación como un detective rudo y experimentado en ‘Cracker’, la serie de la década de 1990 por la que ganó tres años el premio a mejor actor de la Academia Británica de Televisión.

En la década siguiente, se dio a conocer al público mundial con las ocho películas de ‘Harry Potter’ en las que interpretó al medio-gigante mentor del joven hechicero.

Tuvo muchos otros papeles, incluyendo un mafioso ruso en las películas de James Bond ‘GoldenEye’ y ‘The World is Not Enough’ (007: El mundo no basta), así como el guardián de Pip, el señor Jaggers, en una adaptación de ‘Grandes esperanzas’ de Dickens de 2012.