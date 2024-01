Agresión contra Paola Suárez: Denuncia influencer a su expareja por violencia; Él asegura que recibió amenazas y teme por su vida

“Todo lo que dicen en redes sociales que yo estoy prófugo y así que me estoy escondiendo pues no es cierto, por eso vengo a dar la cara”, dijo el aparentemente preocupado exnovio de Paola.

“Los dos andábamos drogados, y cuando ella me estaba ahorcando yo al aventé y se cayó y al lado de su cama está una lámpara, y ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué”

¿QUÉ LE HIZO EL NOVIO A PAOLA SUÁREZ?

Explicando su inocencia, el exprometido de Suárez negó que la haya golpeado y que la haya aventado del balcón, como habría trascendido desde que se hizo pública la agresión.

“De lo que dicen que yo la aventé del balcón y yo ya estaba afuera, y como yo ya estaba afuera, como vive en una privada el guardia vio cuando se aventó”, expresó el entrevistado.

Antes de terminar la charla, el presunto agresor dijo que teme por su seguridad y por la de su familia al ser amenazado de muerte.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia, por sus amenazas que me mandan decir que me van a matar, que van a contratar gente para que me mate, ella me amenazó”, aseguró Jesús a la cámara.