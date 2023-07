‘Al principio la gente no buscaba fama ni ser ricos, solo querían hacer cine’: Margot Robbie

Muy pocos lo saben pero con el lanzamiento de Barbie en el cine, Margot Robbie aceptó que hicieran una muñeca con su imagen, con la única condición que fuera una edición limitada de 100.000 muñecas. Y el debate de las comparaciones es inevitable. Hay quienes señalan que Margot no se parece a Barbie, mientras a otras admiradoras les encanta la idea y lo aceptan tal cual como el tono de comedia del cine. Pero al momento de comparar la fama de las dos, se abre un debate totalmente diferente. ¿Es posible comparar la fama de Barbie con la fama de una actriz de cine como Margot Robbie? “Imposible (Risas). ¿Sabias que en la industria del cine, al principio, la gente no buscaba fama ni ser ricos? Cuando era algo nuevo, solo querían hacer cine. El problema empezó guando llegaron los abogados y los hombres de negocios para cambiar las prioridades de hacer cine. Y la fama de Barbie se parece mucho a la fama del cine donde no conozco a ninguna mujer que no haya querido jugar con una muñeca Barbie como no conozco a nadie que no le guste el cine”. ¿Se siente cierta presión al momento de darle vida a una muñeca como Barbie teniendo en cuenta que te van a ver en cine las mismas jovencitas que crecieron imaginandola con vida propia? “Te diría que yo al menos lo di todo. Desde el primer momento que la imaginé en la página del guión, le di mi total atención física y emocional”.

¿Lo más difícil? “Me acuerdo cuando leí el guión y me costaba imaginar lo que íbamos a lograr en el rodaje. Me pareció una locura, una divertida locura. Y te aseguro que no fue fácil mantener el nivel de energía constante, sin parar de reirme”. Aunque la muñeca Barbie es el juguete preferido para las menores de 12 años, en el cine (al menos en Estados Unidos) solo podrán verla los mayores de 13 años que ya jugaron con ella en la realidad. Y con la dirección de Greta Gerwig, la historia cobra vida literalmente, cuando a Barbie la echan de Barbie Land y ella se lanza a una aventura en la vida real, acompañada del divertido Ryan Gosling que interpreta a Ken. ¿La mejor anécdota del rodaje de Barbie que no se ve en el cine? “La verdad, nunca antes había visto tanto interés en el rodaje de una filmación, donde gente de otras producciones venía para ver el estudio de Barbie, como las estrellas de Rápido y Furioso que estaban filmando en el mismo estudio. La gente se la pasaba visitándonos. Era como si al entrar al estudio de Barbie te dieran una inyección de felicidad completa. Cada día era una fiesta, bailando, divirtiéndonos. Y hasta el resto del equipo de filmación decía que era el mejor estudio del planeta. No había nadie que no se emocionara al entrar”.

¿Qué tenía el estudio de especial? “Teníamos una casa de Barbie de tamaño natural. Todo lo que hicieron, desde el auto hasta la casa, era todo tal cual como los juguetes pero en tamaño gigante. Y lo hizo la misma gente que había fabricado antes los juguetes. Era fabuloso. La emoción era genuina porque estábamos en un lugar de fantasía que podíamos tocar o jugar de la misma forma que pudimos haberlo imaginado antes”. ¿Qué tan divertido fue el rodaje? “Ryan (Gosling) por ejemplo, lloraba de la risa. Y desafortunadamente el personaje de Ken no tiene sentido del humor, así que él no se podía esconder para reírse. Y nuestra directora Greta Gerwig creo que arruinó varias tomas por reírse tanto detrás del monitor. Con solo volver a ver las escenas que habíamos filmado, llorábamos todos de risa. TE PUEDE INTERESAR: Fallece la actriz y cantante Jane Birkin, inspiración del bolso ‘Birkin’ de Hermès, a los 76 años La producción de Barbie en el cine tiene una historia aparte. La fábrica Mattel en verdad había sellado un pacto en el año 2009 con Universal Studios pero sin llegar a nada, pasaron a Sony Pictures en Abril del 2014. En aquel entonces ordernaron un guion que pasó por varias correcciones y en Diciembre del 2016 llamaron a Amy Schumer para protagonizarla, pero terminó renunciando por supuestas diferencias creativas. Anne Hathaway pasó a ser la nueva opción, con otra revisión del guion. Pero tardaron tanto que se le venció el contrato a Sony en Octubre del 2018. Y el gran final es el que ahora conocemos, con los estudios Warner Bros contratando a Greta Gerwig como directora y creadora de la nueva historia (escrita en medio de la pandemia). Margot Robbie siempre tuvo el rol de productora y en un principio incluso pensó en la Mujer Maravilla Gal Gadot para el rol de Barbie, pero al no estar disponible, Margot decidió dar el paso al frente como la protagonista, a la par de Ryan Gosling y un elenco donde también figuran otras estrellas como Helen Mirren, America Ferrera, Will Ferrel, Michael Cera y Anne Hathaway.

¿Para cuando contrataron a Greta Gerwing como autora y directora, ella ya sabía que ibas a ser la protagonista con Ryan Gosling? “Fue algo que decidimos sobre el final, pero ella asegura que la escribió pensando en mí. Y para cuando Ryan ya estaba confirmado, empezó a escribir la parte para él, aunque nunca antes lo había conocido. Así que él fue una inspiración, sin saberlo”. ¿Cómo definirias a Ryan Gosling, detrás de cámaras, más allá del personaje de Ken? “Si tuviera que elegir una sola palabra te diría “amable”. Supongo que es la palabra que mejor lo define, después de haber inspirado tanto desde una pantalla de cine. Y tiene ese estilo de mirada que ves en el muñeco de Ken (risas)”. ¿Si pudieses crear tu propio mundo de Barbie, en que época del cine te hubiera gustado vivir? “Definitivamente los años 20, fueron una buena época para ‘jugar’ al cine, cuando todavía estaba el cine mudo y los estudios de filmación estaban uno al lado del otro, filmando a plena luz del día en el desierto. Imagínate... no se necesitaba sonido, tampoco había diálogos, podían hacer todo el ruido que querían y filmaban en medio de un hermoso caos películas extraordinarias... hasta que llegó el sonido y el completo silencio se volvió una obligación en todos los rodajes”.

¿Lo que más te gusta de aquella época de del cine? “Las cámaras eran como juguetes en aquel entonces. Si lo analizas, la primera vez que movieron una cámara o la primera vez hicieron un plano corto, todo fue en la era del cine mudo. Ni siquiera tenían una estructura de tiempos ni ratings. Todo lo que necesitaban hacer, lo iban solucionando a medida que filmaban, sin volver loco a nadie”. ¿En ese sentido se puede comparar el rodaje de una comedia como Barbie y la anterior superproducción de Babylon? “No sé si alguna vez podré entrar a un estudio de filmación donde haya 700 extras como en Babylon. No creo que nunca pueda volver a ver algo así, pero tampoco creo que pueda llegar a volver a ver un estudio tan fabuloso como el que tuvimos con Barbie”. TE PUEDE INTERESAR: Al ritmo de DJ Fong arranca la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 446 ¿Y cómo fue la preparación para darle vida a una muñeca como Barbie? “La preparación física puede sonar extraña, pero yo trabajo con entrenadores de movimiento, como animales y esta vez trabajé con un payaso. Me pareció que podía ayudar a encontrar un camino nuevo y las clases también eran muy divertidas. Probé con acentos diferentes hasta que decidimos cómo tenía que sonar, para buscar una completa perfección. Y por supuesto, la última pieza del rompecabezas como siempre pasa... fueron las pruebas de vestuario y maquillaje porque siempre me ayudan a orientar cómo es mi personaje. Te diría que no me identifico totalmente con un personaje hasta que lo veo reaccionar con otro actor. Y si no fuera por Ryan Gosling en el rol de Ken, realmente no sé como hubiera sido Barbie. Si no fuera tan brillante como actor, tan maravilloso como persona, no sé lo que hubiera sido mi actuación. Por eso fue tan importante trabajar con gente maravillosa, más allá de encontrar el máximo nivel, para darle vida a Barbie”.

