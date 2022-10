“El Potrillo” salió al escenario ataviado de charro en punto de las 22:35 horas acompañado de mariachi para deleitar a los cientos de fans que se dieron cita en el lugar desde aproximadamente las

20:00 horas en el recinto de “Los Saraperos”.

Con la canción “Sin tantita pena” abrió su presentación ganándose la ovación del público que desde el inicio no paró de corear éxitos como “Agridulce” y otros temas que demuestran su calidad interpretativa con tintes clásicos como “Un beso a medias”, además de sus exitosos sencillos como “Quiero que vuelvas”, entre muchos otros.

“Estoy muy contento de regresar a Saltillo con Hecho en México y me gustaría que me acompañen a corear esta pieza de esta gran promesa musical: Christian Nodal que se llama ‘Más no puedo’”, dijo Fernández.

El cantante originario de Jalisco causó furor entre los saltillenses al grado de registrarse la atención de al menos dos personas que sufrieron desmayos ante la emoción de ver su ídolo cantar en la capital coahuilense.

No obstante, la fila para acceder al recinto de béisbol se extendió hasta Paseo de la Reforma desde un par de horas antes de iniciar el concierto.

La última vez que Alejandro Fernández se presentó en Saltillo fue en 2017, precisamente en el mismo mes que en esta ocasión en donde enamoró a sus fanáticos por más de dos horas de show.