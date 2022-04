¿Alejandro Speitzer presumió romance con Shannon de Lima en Pal’ Norte?

No sólo las celebridades estuvieron sobre el escenario en la pasa edición del Festival Pal’ Norte 2022, que reunió a bandas como The Strokes, Maroon Five, Los Fabulosos Cadillacs y Hombres G. De acuerdo con varios internautas, el histrión mexicano Alejandro Speitzer acudió al evento acompañado de la exesposa de Marc Anthony, Shannon de Lima.

Varios fans reconocieron al actor de Atrévete a soñar, quien estaba acompañado de una mujer rubia muy parecida a la modelo venezolana. Y es que no sería de extrañar, pues desde hace varias semanas ambos han estado en la mirada pública.