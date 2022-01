Amber Rose, Kim Kardashian y Julia Fox... ¿Hay un Modus Operandi que sigue Kanye West para conseguir sus conquistas amorosas?

“En el restaurante, Ye me dirigió toda una sesión de fotos mientras la gente cenaba. A todo el restaurante le encantó y nos animó mientras lo hacíamos. Después de la cena Ye tenía una sorpresa para mí. Todavía estoy en shock. Ye tenía toda una suite de hotel llena de ropa. Era el sueño de toda chica hecho realidad. Se sentía como un verdadero momento de Cenicienta. No sé cómo lo hizo, o cómo llegó todo a tiempo. Pero estaba tan sorprendida. ¿Quién hace cosas así en una segunda cita? ¡O en cualquier cita! Todo con nosotros ha sido tan orgánico. No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es una indicación del futuro, me encanta el viaje”.

“Después de mi ruptura me sentía muy deprimida y decaída y él me dijo: ‘Sólo ven a París y ve mi desfile de moda’”, reveló Kardashian. “Él bromea diciendo que montó todo este desfile de moda sólo para conseguir una cita conmigo”.

Este fue el momento, dijo Kardashian, en que supo que West era la persona con la que quería estar. Dijo que comenzaron a salir durante el viaje, y el resto es historia.

“Fui y me quedé con él y ahí empezamos a salir”, dijo. “Juro que desde el momento en que aterricé y estuve allí, me enamoré perdidamente de él y pensé: ‘Oh, Dios mío, ¿por qué no hice esto antes? Esto es como lo que es la vida real y el amor y la diversión y el apoyo real. Esto es lo que es’”.

¿Les suena?

Incluso en 2018, cuando Kim participó en el panel organizado por Bussiness of Fashion confesó que ella pensaba que tenía un gran estilo hasta que su esposo le dijo que tenía el “peor”. “Fue muy amable al respecto y limpió todo mi armario”, agregó.

Ese mismo año, en un capítulo de “Keeping Up With The Kardashians”, Kim reveló que Kanye le mandó mails en dónde le dictaba qué podía y qué no podía ponerse. “Kanye me envió un correo electrónico completo que decía ‘Ya no puedes usar lentes grandes. Debes usar diminutos’”, dijo Kardashian en el episodio. “Me envió 90 fotos de cómo se deben usar los mini lentes”, dijo mientras llevaba puestos unos.

