Solo son las hojas de encimita las que se están cayendo. La planta no se está muriendo. Y, no hay de pistache. Escoge otra cosa

A una de mis plantas nuevas se le han caído muchas hojas. Sospecho, tal vez, que no tiene suficiente raíz. Toca pasarla a otra maceta para asegurar, tal vez moverla a la terraza, no sé. “No sé.” Es justo la expresión que usaría si me preguntaran cómo estoy. No sé. Un tanto ansiosa y un tanto ausente. Encontré algunas cosas entretenidas en redes sociales: poemas, canto. Anoche salieron muchas publicaciones sobre el ser mujer. Publicaciones fuertes, de lenguaje contundente. Parece que hoy amanecí más suave, o eso interpreta el algoritmo. Es un día en que parece que tendré ganas de todo y a la vez de nada. O tal vez tengo tantas ganas de hacer tantas cosas que hoy no puedo hacer que mi reacción es querer retirarme a mi lugar de no hacer nada, o volver a la cama. Pero igual hay un poco de trabajo, así que habrá que atender. Y a la planta...

Tengo una larga lista de deseos y planes. Mi primera reacción es que hoy no puedo hacer nada de la lista. Ah, pero, eso es mentira. Hoy no puedo ir de compras. Pero puedo atender parte del arreglo de la oficina. Puedo poner el tapete en el piso del consultorio. Puedo comenzar a hacer las “cortinas” que tengo planeadas para el consultorio. Puedo escribir. Puedo publicar. Es tan común que queremos hacer lo que hoy no se puede hacer. Entramos en espacios de berrinche infantil. Bueno, yo sí. Con frecuencia uso el ejemplo de una mesa llena de pasteles. Hay de fresa, de chocolate, de frambuesa, de zanahoria. Hay pay de queso, de manzana, de mora azul. Yo quiero pastel de pistache. Y no hay, y lo único que alcanzo hacer, por necia, es ver que no hay de pistache y declarar que mejor no quiero nada.

No quiero que este día transcurra así. Ya moví la planta...solo eran las hojas de la primera capa que se caían, la capa más adentro está llena de hojas nuevas. Así este día. Por encima parece una cascada de frustraciones. ¿Qué encontraré si busco un poco más profundo, en las capas que están por debajo de lo que no se puede? ¿Lo intentamos?