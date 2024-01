Anette Cuburu aplaude a Erik Rubín por defender a Andrea

A pesar de las diferencias que existen entre ella y Andrea Legarreta, Anette Cuburu no está de acuerdo con que ataquen a la conductora en redes sociales, pues no es partidaria de alentar el odio, a tal grado que hasta aplaudió la forma en que Erik Rubín ha defendido a su exesposa, pues ha sido el primero en encargarse en desmentir que su hijas; Nina y Mía, sean producto de una relación extramarital, como se ha rumoreado.

Los problemas entre las conductoras tuvieron lugar hace más de una década, cuando el productor Roberto Romagnoli incluyó a Cuburu en el programa “Hoy”, decisión que presuntamente no le habría gustado a Legarreta. Esta situación -ha contado Anette- llevó a que Andrea inventara rumores de ella, en los que aseguraba que le era infiel a su esposo Alejandro Benítez, un importante ejecutivo de Televisa, con Raúl “el Negro” Araiza.

Y, aunque eso pasó hace más de 15 años, las diferencias entre Anette y Andrea no sanaron, a tal grado que, hace unas semanas volvió a desatarse la polémica, cuando la ex conductora de “Venga la alegría” dijo odiar a Legarreta, junto con Carmen Armendáriz, que tomó la batuta de “Hoy” con la salida de Romagnoli, porque le habían hecho la vida imposible, pues llegó una época en su vida en la que pensó que no merecía la pena vivir.

Que Anette volviera a hablar del tema, no sólo exhibiendo los malos tratos de los que fue víctima, sino que sugiriendo que -durante ese tiempo- fue de su conocimiento que Legarreta le era infiel a Erik Rubín con un alto mando de la empresa, generó que las opiniones se dividieran en redes sociales; hay quienes la defienden a ella, y otras personas que creen en la honorabilidad de Andrea.

Pero, así como las y los internautas tomaron una postura, la propia Legarreta salió en su defensa y, en vez de irse contra Cuburu, le envió buenos deseos asegurando que ella nunca esparció el rumor del supuesto amorío entre la conductora y el Negro.

Ahora es Anette quien asegura que, pese a todo lo que ha pasado, no le da gusto que hable mal de Andrea en redes sociales, como tampoco está de acuerdo con que involucren el nombre de sus hijas en la polémica, pues a raíz de lo que declaró, se ha puesto en duda la paternidad biológica de Erik Rubín que, en todo momento, ha salido en defensa de su ex esposa.

Precisamente esa es la acción que Cuburu ha aplaudido, pues aseguró que esa es la forma en que un hombre tendría que actuar, haciendo alusión a que su ex marido nunca sacó la casta por ella.

”Yo a Erik lo adoro, Erik me cae perfecto, me parece un caballero e hizo lo correcto, lo que deberían de hacer otros, de salir dando un comunicado defendiendo a la mamá de sus hijos, así que lo felicito, yo no tengo nada en contra de Erik Rubín, más que admiración que le tengo como artista y que siempre hemos sido muy buenos amigos, no tengo nada contra él”, destacó en entrevista con Berenice Ortiz.