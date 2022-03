¡Apaga el micrófono! Daddy Yankee anuncia su retiro y dará su último concierto en México

El reggaetonero sorprendió a los seguidores del género con un video que publicó tanto en sus redes sociales como en su canal de YouTube. En el mismo, Daddy Yankee comparaba su extensa carrera con una maratón y agregó que “al fin ve la meta”. “Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo Ramón Luis Ayala Rodríguez, su verdadero nombre.