¿Sueño cumplido? ‘Crea’ Karol G telenovela para su nuevo álbum con icónicas villanas de tv

TE PUEDE INTERESAR: ¡De ‘Jurassic World’ hasta ‘Los 4 Fantásticos’ ! Estos son más estrenos de cine que llegan en verano

“Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música”, explicó la artista en Instagram. (Con información e Reforma)