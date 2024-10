‘Apenas me pusieron el maquillaje del Pingüino el cambio fue instantáneo’: Colin Farrel habla sobre su experiencia en el spin-off de The Batman

No es fácil reconocerlo en las fotos, ni en el cine, ni en la serie. Ni siquiera es posible imaginarlo como uno de los más famosos villanos, aunque ya lo hayamos visto con el mismo personaje en la versión The Batman de Robert Pattinson. Pero es él. Colin Farrell es quien realmente está detrás de El Pingüino, una vez más, en la nueva miniserie de HBO que solo en Estados Unidos, ya vieron el primer episodio más de 5 millones de personas. Y sin una sola gota de maquillaje y el verdadero acento irlandés, con los superpoderes del periodismo, pudimos entrevistarlo.

¿Y cómo reaccionas cuando te ves en HBO, tan diferente, ahora?

Puedo verme un poco más objetivo, porque en general soy una persona con muchas inseguridades, repleto de dudas, en todo. Cuando salí del estreno de ‘The Banshees of Inisherin’ me acuerdo que le dije a mi hermana “¿Cuál es el próximo trabajo que ya acepté? No creo que vuelva a trabajar de nuevo”. Y me terminaron nominado al Oscar... Quiero decir que no tengo la menor referencia. Y está bien, porque no necesito tenerla. Siento que mi presencia en algo, lo arruina todo... para mí. En este caso solo arruiné el 80% (risas). Es por eso que pude aprovechar mucho más, al tomar distancia con mi personaje, por el maquillaje, el cambio físico, hasta los ojos me veo un poco diferente. Veía al mundo de una forma diferente.

¿Cómo fue aquel primer día que te viste con el maquillaje y todo el cambio físico del Pingüino?

Apenas me pusieron el maquillaje de el Pingüino, el cambio fue instantáneo. Ya había analizado bastante el guion que estaba tan bien escrito para el personaje. Ya habíamos tenido conversaciones del aspecto psicológico, sus inseguridades y toda la paranoia con que lo queríamos ver. Alguien que quería tener todo el poder, sin pedir permiso en el mundo criminal de Ciudad Gótica. Y cuando me vi al Espejo fue como ver un video de Youtube de los gatos que se miran al espejo por primera vez y vi ese reflejo que nada tenía que ver con lo que había visto en los últimos 45 años. Fue algo muy poderoso. Y fue igual, para todos los demás que me vieron. Si te cambiaran tanto como a mi, enseguida te sentirías alguien diferente, bastante confuso al principio, pero con algo realmente poderoso y un poco extraño. Ya después, solo tuve que seguir el diálogo del guion, nada más.