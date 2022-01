Aristeo Cázares ‘batea’ a la Bebeshita... le lleva serenata y este la rechaza (video)

Daniela Alexis mejor conocida en redes sociales como ‘La Bebeshita’ quedó bañada en lágrimas al ser ‘bateada’ por el deportista Aristeo Cázares, al confesarle su amor al llevare serenata.

La ex participante de ‘Enamorándonos’ y MasterChef Celebrity ha dejado muy claro el ‘amor platónico’ que siente por Aristeo, quien también en varias ocasiones ha puesto un margen entre él y la influencer.

En YouTube, la Bebeshita compartió la amarga experiencia que vivió tras intentar conquistar a Aristeo Cázares, pues al llevarle serenata con ayuda de sus amiga, la atleta Mati Álvarez, prepararon la sorpresa dedicada al practicante de parkour.

La influencer contrató un mariachi para dedicarle la canción ‘Serenata Huasteca’ al deportista, quien se mostró sorprendido ante el suceso e incluso reclamó a su amiga Mati por la complicidad.

“Esperemos que neta no me bateé, me estoy muriendo de nervios, estoy temblando, no sé qué vaya a pasar, tengo mucho miedo”, dice visiblemente nerviosa La Bebeshita.