¿Arrepentido? Critica Danilo Carrera las telenovelas que hizo durante su paso en Televisa

El actor ecuatoriano Danilo Carrera se consolidó como uno de los actores favoritos de la televisión mexicana desde su llegada a Televisa. Con personajes de reparto, villanos y hasta encabezar los proyectos más importantes de la televisora de San Ángel, de hecho su salida de la empresa sorprendió a sus fans y hasta a colegas.

A meses de estar “radicando” en Miami, Carrera encabezó la conducción de los Premios Billboard Latinos junto a Jacky Bracamontes, por lo que en labor de prensa platicó con People en Español, sobre su futuro en Telemundo, dejando entre palabras que no estaba feliz con su carrera en México.

“Voy a estar haciendo muchísimos personajes en estos años que tengo de contrato. Si me dices se vale soñar me encantaría hacer tal vez un guardaespaldas o algo que tenga que ver con la realeza, cosas diferentes que no he hecho en estos años que he tenido de carrera”, dijo el protagonista de ‘El Amor Invencible’ al medio estadounidense.