El evento inició poco después de las 20:00 horas, en el auditorio multidisciplinario ubicado a un costado de la Plaza España, sobre el bulevar Valdés Sánchez, con la canción “Hoy me siento tan hermosa” del musical West Side Story (o Amor sin barreras en español) de Leonard Bernstein, cuya letra, aseguró la cantante, refleja el agradecimiento que sintió por ver el lugar lleno en apoyo a su carrera.

Luego cantó “Breathe” de In the Heights de Lin-Manuel Miranda, seguida de “Piensa en mí” del clásico El fantasma de la ópera, magnum opus de Andrew Lloyd Webber, que no se ha montado recientemente en Saltillo, pero que podría tener a una Christine Daaé en Molina.