“Apoya a Ucrania - Ballet por la Paz” une a una bailarina rusa y a una ucraniana en Nápoles

“Mi vida está patas arriba ahora. Nunca he estado en Italia en esta ciudad, y nunca he bailado como hoy con estrellas del ballet mundial, estoy muy emocionada por eso. No sé por qué me pasó esto a mí”, aseguró la bailarina ucraniana. “Estoy muy feliz de estar aquí y de poder ayudar y apoyar a mi país con mi baile hoy”, añadió.

Por su parte Alessio Carbone, director artístico del teatro, alabó la participación de Smirnova. “Olga es una imagen muy fuerte para nosotros, porque obviamente fue la primera bailarina que se opuso públicamente al régimen (de Putin). Así que tenerla con nosotros esta noche es una inspiración de valentía”, explicó Carbone.